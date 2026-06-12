女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが死去したことが分かった。86歳。歌舞伎界の名門に生まれ映画スターとして活躍しながら、バラエティー番組では“天然ボケの愛されキャラ”としてお茶の間に長きに渡り愛された。

玉緒さんは1939年7月12日に京都府で生まれた。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。

1953年に映画デビュー。翌1954年に大映と専属契約を結び、本格的に映画界へ進出した。映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。そのほかにも純情な娘役やお姫様役で時代劇映画に数多く出演し、看板女優として活躍した。1961年には映画「ぼんち」「大菩薩峠」での演技が高く評価され、第11回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。実力派女優としての地位を確立した。テレビ界でもドラマ「いのちの現場から」シリーズや「おばはん刑事！流石姫子」シリーズなどで主演を務めた。

私生活では1962年、俳優の勝新太郎さんと結婚。名優を支える良き伴侶としても知られ、1997年に勝さんが亡くなるまで35年間連れ添った。

その後、明石家さんまにその天然の才能を見出され、「さんまのからくりTV」などで大ブレーク。天然で飾らない人柄がお茶の間に親しまれ、幅広い世代から支持を集めた。

2001年には京都市特別観光大使、2011年には京都名誉観光大使に就任。近年も映画やCMなどで活動を続け、映画スター、テレビ女優、バラエティータレントと時代に応じて活躍の場を広げてきた。

昭和、平成、令和と三つの時代を駆け抜けながら、変わらぬ存在感で人々を魅了し続けた。