連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】那須にいたころのりんと虎太郎。この頃は…

6月12日第55回の最後に、第12週「旅立ち」の予告が放送され、話題になっています。

予告では、久しぶりに虎太郎が登場。りんの家を訪れた虎太郎は、スーツにハットと洋装姿でした。

「環か？」と驚く虎太郎に、家の奥から出てきたりんは「虎太郎？」と目を丸くしたのです。

＜視聴者の声＞

那須に住んでいたころ、りんと虎太郎はお互いを思っていました。しかし、りんの父・信右衛門がコレラで亡くなってしまったことを機に、りんは奥田家へ嫁いだのです。夫の亀吉とうまくいかず、娘の環を連れて東京に逃げるりんを助けたのは虎太郎でした。

虎太郎の再登場を喜ぶ視聴者は多く、

「私は虎太郎派だったからシマケンにずっとモヤモヤしてたんだけど、来週虎太郎出てくるんだ」

「虎太郎を待ちわびてた」「すごい立派になってる…！」

と虎太郎の活躍を期待する声が目立ちました。

一方で、りんとシマケンがお互いを理解していく様子が描かれてきただけに、

「虎太郎とシマケンは180度タイプが違うから…。りんはどちらを選ぶだろう」

「虎太郎が当て馬にされたら嫌だなぁ。虎太郎の方が今でも良いと思ってる」

など虎太郎の今後を心配する声も。

起業？農家は？

虎太郎が上京した理由は、予告では明かされませんでした。それだけに

「虎太郎、再登場は嬉しいが農家はどうしたんだ？」

「スーツっぽい服着てましたよね⁉︎ 起業した？」

との声も上がりました。



（『風、薫る』／(c)NHK）

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。