AVIOTは、TVアニメ『リコリス・リコイル』とコラボした完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R-LYC」並びに関連グッズを、6月11日18時より予約開始することを発表した。

【画像あり】イヤホン本体に加えホットチョコパフェ型ソフトポーチも付属

本製品は、プレシードジャパンが運営するオーディオブランド「AVIOT」のヒットモデル“Vシリーズ”最新機種「TE-V1R」をベースに、『リコリス・リコイル』の世界観を取り入れた特別仕様のモデルとなる。価格は19,800円（税込）、お届け予定日は8月下旬以降順次。AVIOT ONLINE MALLにて取り扱われる。

最大の特徴は、喫茶リコリコの5人による計250種類以上の完全新録ボイス。イヤホンの起動／終了や端末との接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を収録している。

錦木千束と井ノ上たきなの掛け合いモードでは、日常シーンをイメージした「Relaxモード」と、ミッション中やシリアスなシーンをイメージした「Commandoモード」の2種類を用意。さらにクルミと中原ミズキの掛け合いモード、5人全員の掛け合いが楽しめる「喫茶リコリコモード」も搭載する。9つのボイスモードは、専用アプリ「AVIOT Connect」で切り替え可能だ。

デザイン面では、チャージングケースはアイボリーを基調としたシンプルな配色で、イヤホン本体には作品を象徴する赤と青のアイコンを左右に配置。パッケージには、千束とたきなを水彩画調で描いた完全新規描きおろしビジュアルを採用している。

あわせて、本コラボ限定となるホットチョコパフェ型ソフトポーチが付属。カラビナ付きで、イヤホンを入れたままバッグに取り付けることもできる。

ベースモデル「TE-V1R」は、イヤホン単体で19時間、充電ケース併用で62時間のロングスタミナを実現。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”、2つのドライバーによる“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生に対応するLDAC、ワイヤレス充電機能を搭載している。

また、本コラボでは描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなどの関連グッズも同時に予約開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）