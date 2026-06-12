ミズノから“日本の都市名”をつけた削り出しパター『M.CRAFT City』が登場！アイアン譲りの極上打感
ミズノから、日本の4都市の個性をヘッド形状に落とし込んだユニークなプレミアムパター『M.CRAFT City』シリーズが登場した。これは既報の通り、北米ミズノが企画したパターシリーズで日本にも展開されることになった。
【画像】グレーIP仕上げは、ブラックに近い色味
最大の強みは、同社の最高峰アイアン「Mizuno Pro」と同じ遺伝子を持つ「1025E軟鉄鍛造」ヘッド。さらに贅沢な「銅下メッキ」と深めのフェースミーリングを施すことで、芯を感じつつも手元にとろけるような柔らかさが伝わる“極上の打感”を実現している。 ラインナップは王道のクラシックブレード「Kyoto」、安心感ある幅広なワイドブレード「Osaka」、操作性と寛容性を両立したミッドマレット「Nagoya」、そして高い直進性を誇るシリーズ最大のネオマレット「Tokyo」を用意。全モデルでショートスラントとクランクネック、仕上げ（クローム／グレーIP）も好みに応じて選べる。 これだけ手の込んだ軟鉄鍛造・削り出しでありながら税込価格47,300円と、昨今の値上がりし続けているパター市場のなかでは手に取りやすい範囲。アイアンのような打感の良さと、人とは被らないモノを求める人には刺さるだろうか。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】グレーIP仕上げは、ブラックに近い色味
【画像】北米ミズノが実際に京都の町中で宣材写真を撮影
ミズノから“日本の都市名”をつけた削り出しパター『M.CRAFT City』が登場！アイアン譲りの極上打感
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