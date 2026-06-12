女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。通夜は16日、告別式は17日に営まれる。喪主はタレントとしても活動した長女の真粧美さん。

玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」に生まれ、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。その後大映に入社し、映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。そのほかにも純情な娘役やお姫様役で時代劇映画に数多く出演し看板女優として活躍した。

「その演技は高く評価され、60年には「ぼんち」などでブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。その後「第18回毎日映画コンクール 女優助演賞」「エランドール賞特別賞」など数多くの賞を受賞した。

私生活では、1962年に勝新太郎さんと結婚。波乱万丈な結婚生活だったが、95年に勝さんが下咽頭がんを発症した後も、夫を励ますために積極的にテレビのバラエティー番組に出演。97年6月21日に勝さんは65年の生涯を閉じたが、「生まれ変わってもあの人と一緒になりたい」と一途な愛を貫き、残った借金も死後25年をかけて完済した。

スターながら飾らない人柄が愛され、92年から始まったTBS系のバラエティ番組「さんまのSUPERからくりTV」で強烈な天然ボケキャラクターで若い世代から人気を得て、明石家さんまが司会を務める番組の常連出演者となりお茶の間に広く愛された。