共産党の田村智子委員長は11日の記者会見で、高市陣営によるネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑について、「高市陣営が関わっていたとすれば、権力を握るための謀略と言わざるをえない」と厳しく指摘した。

【映像】「ナチス的手法の謀略」発言の瞬間（実際の様子）

田村委員長はまず、「高市首相の公設第1秘書が自民党総裁選、そして総選挙で、他の候補者の印象を悪くするためのデマも含む、誹謗中傷動画を大量に作成し拡散した事に関わっていた疑惑が国会でも大問題となっている。質疑の中で公設秘書本人が、動画を作成したと証言した人物と面識があることは、高市首相も否定できなくなった。山添議員が6月5日に質問したときにはその事実を認めないと答弁していたが、前言を撤回せざるを得なくなる事態となっている。動画作成に関わるZoom会議の音声を確認したのかということも問題になってきたが、秘書本人が自分ではないと言えない、自分であることを否定できないという状況になっている」と、事態が変化してきていることを指摘。

続けて「これ、単なるスキャンダルということでは済ませられない、本当に民主主義に関わる重大問題です。この中傷動画というのが大量に出回ったと、総裁選の時にもそして総選挙の時にも。そして選挙にも影響を与えているということは事実なんですね。中傷動画が作成された、これ事実です。作った人も私が作りましたと名乗り出ている。そうすると、誰の指示で、どういう経緯でこうした動画が大量に作成され、大量に拡散されたのか。どういう手法で。これ真相解明が必要になっています。高市陣営が関わっていたということを作った本人が証言しているわけですからね」と述べた。

さらに「これは政権与党の総裁選なんですよ。政権与党の総裁選というのは事実上総理大臣を選ぶ選挙になると国民的に受け止められている。事実上の総理を選ぶ選挙において、デマを含めた中傷の動画で世論を誘導するようなことがあったとしたら極めて重大ですね。総選挙は言わずもがなです。とりわけ今年行われた総選挙というのは、高市首相自身が『私が総理でいいのかどうかを国民に問う選挙だ』と言ったわけですよ。そういう選挙の中で、野党候補者に対して大量の中傷動画、その作成・拡散に高市陣営が関わっていたということになれば、これはまさに権力を得るための、権力を握るための、権力を確かなものにするための謀略が行われたと。ナチス的手法の謀略が行われたと指摘せざるを得ません」と主張した。

加えて「今のところ高市首相にそういう重大問題だという自覚が全く見られない。私は関与していません、秘書が関与していたかどうかよく分かりません。ごまかそうとする。あり得ないことです。自民党の総裁として、まさに民主主義を壊す、権力を握るための謀略という疑いがかけられているわけですから、徹底した真相解明への責任を果たさなければならない」と高市総理の姿勢を批判した。

記者から「デマを含めた中傷、とくにどのあたりを問題視するのか？」と問われると、「動画の中身で言いますと、特に総選挙の時に、高市政権を批判する者が中国を利するかのような動画も作られたということになっていて、本当にこういうコメントって私たちのいろんな発表に対してもやられるわけですよ。事実に基づかない、私たちが外交による平和というのを求めると、あるいはアメリカが行っている今のイランの戦争などを批判すると、中国を利しているという事実無根のことを言われたりするわけです。そういうことを含む、まさに誹謗中傷を目的とした動画ですよ」と指摘。

続けて「選挙というのは自らがどういう公約を掲げて、自らがどういう政治を行おうとしているのかということを主張し、相手に対しても相手の主張の何が問題なのかということを事実に基づいて批判をするというのが当たり前の論戦のやり方だと思います。そうではなくて、本当に相手の言動の一部を切り取る、態度を切り取る、こうやって悪い印象を与えるというやり方で、中傷動画、誹謗動画を大量に拡散すること自体があまりに卑劣です。しかもそれが明らかに世論誘導を狙っているということは、動画作成をした人が言っているわけですよね。世論を作る、世論を作りたいと。謀略ですよこれは。まして権力を握っている側が行えば」と批判した。

別の記者が「Zoom会議についてようやく認めたが、その中で文春が出しているのがトークンというワードです。問題は、総裁選の後に本格的にトークンビジネスが動き出し、サナエトークンという銘柄を使ってトークンビジネスをやろうとしていた。総裁選や衆院選で、その後の利益を見越して誹謗中傷動画を無償で作っていたという形が推察される。公選法違反、利益誘導罪という指摘も出ているが、これについてどう思うか？」と質問。

田村委員長は「トークンの疑惑については、これ自体も真相の解明が求められていると思うが、つまり動画を作った人は高市さんを応援したいと思っていたということも証言されています。ただその応援の仕方が、私は中傷動画というのを高市陣営が関わって作ったということが、そのトークンの問題と切り離したとしても重大問題。謀略的という意味において、謀略的に権力を握り、謀略的にその権力で議会での多数を得ようとしたということ自体がやはり重大な問題だと思いますので、そのこと自体でまず真相解明が求められていると思います。そこにトークンのビジネスがどう関わってきたのかということについても、いろいろな事実を追っていきたい」と答えた。

また、動画作成者が高市陣営だけでなく、野党ともつながりがあることを問われると「それぞれの政党から説明があってしかるべきと思うが、ちょっと次元が違うんですよ。権力の側ですから。事実上の総理大臣を決める総裁選挙。そして総理大臣が私の信任をしてもらえるかどうかの選挙と言った総選挙で中傷動画というのはちょっと次元が違う重大問題。まずは高市陣営が絡んでいたのかどうか、もっと言うとこの事実上の総理大臣を選ぶ自民党総裁選挙、そして総選挙での中傷動画、これが流されたことは事実。それを誰が指図をして作らせたのか、拡散させたのか。ここの解明というところに絞って、この国会では究明がなされなければならないんじゃないか」と答えた。

高市総理は、秘書がオンライン会議に参加をしていたことは6月10日になって認めたが、総裁選や衆議院選挙で「他候補を中傷したり、第三者に動画作成を依頼したりしたことはない」と、関与は否定している。（ABEMA NEWS）