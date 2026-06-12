(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

プレシードジャパンは、AVIOTブランドより、TVアニメ「リコリス・リコイル」とのコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-LYC」の予約受付を直販サイトにて開始した。価格は19,800円。配送予定日は8月下旬以降順次。

起動/終了や端末との接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を、計250種類以上、完全新録で収録。

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喫茶リコリコの5人の単体モードに加え、錦木千束と井ノ上たきなの2種類の掛け合いモードは、日常シーンをイメージしたRelaxモードと、ミッション中やシリアスなシーンをイメージしたCommandoモードで、いつでも耳元でふたりの会話を楽しむことができるとする。

さらに、クルミと中原ミズキの掛け合いモード、5人全員の掛け合いが楽しめる喫茶リコリコモードも収録。9つのボイスモードは、専用アプリ「AVIOT Connect」で切り替えられる。

リコリコの世界感を表現しつつ、普段使いしやすいデザインを採用。充電ケースはアイボリーを基調としたシンプルな配色で、イヤフォン本体には、作品を象徴する赤と青のアイコンを左右に配置。「作品の魅力をいつでも感じることが出来る、ファン必携のデザイン」としている。

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パッケージには、完全新規描きおろしのビジュアルを採用。千束とたきなの水彩画調のイラストをあしらったデザイン特別仕様となっている。

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コラボモデル限定のホットチョコパフェ型ソフトポーチも付属。カラビナ付きで、イヤフォンを入れたままバッグに取り付けられる。

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ベースモデルのTE-V1Rは、周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載したモデル。ほかにも、2つのドライバーによる圧倒的な表現力が魅力のハイブリッド・デュアルドライバー2.0や、ハイレゾ再生を実現するLDAC対応、ワイヤレス充電機能を備えた。再生可能時間は、イヤフォン単体で最大19時間/充電ケース併用で最大62時間。

また、同コラボ限定の描きおろしイラストを使用したアクリルスタンド・缶バッジなどのグッズも同時に予約開始している。詳細は直販サイトを参照のこと。

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

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