女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。事務所関係者によると、中村さんは１、２年前から体調を崩しがちだったという。今年５月末頃から肺炎が悪化。一時は危篤状態だったという。この関係者は「寝込んでいる状態ではなく、最後も会話はできていた」という。

父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという芸能一家に生まれ、勝新太郎さんとのおしどり夫婦としても知られた。女優としては主に大映映画の名脇役として活躍。１９９０年代から天然キャラでバラエティー番組でブレイク。私生活でもたばこ、パチンコを楽しむなど飾らない性格で知られた。

明るい笑い声とキャラクターでお茶の間に人気だった玉緒さんがこの世を去った。転機になったのは９０年代のフジテレビ系「さんまのまんま」への出演だった。初めてのバラエティー番組で、左手小指に巻いたバンソウコウを取り忘れたまま収録。明石家さんまに突っ込まれ、思わず「ウハハー！！」と素が出てしまい、さんまも爆笑。以来バラエティーでの出番が急増し、食品メーカー「マロニー」のＣＭなどでさらに知名度も広がった。

趣味のパチンコは有名で、自ら弁当を作り、朝から店に入り浸るほど。その中でも「あまった球を隣のお兄ちゃんにあげようと思ったらアッコさん（和田アキ子）だった」など面白エピソードには事欠かない。ＹｏｕＴｕｂｅでパチンコの動画に出演するなど入れこんだ。

若い頃は美貌とその演技力で知られた。１９５３年に映画「景子と雪江」でデビュー。５４年に大映に入社し、幼なじみの市川雷蔵さんや山本富士子らと多くの作品に出演した。中でも６０年の「大菩薩峠」では雷蔵さん演じる剣客・机竜之介に手込めにされる、お浜を熱演。父の鴈治郎さんが初めて玉緒さんを褒めたほどの芝居で、同年のブルーリボン賞では助演女優賞を受賞した。

そして運命の出会いへ。映画「不知火検校」で勝さんと共演したのを機に６２年に結婚。勝さんのべたぼれだった。同年に長女・真粧美さん、６４年に長男・雄大（俳優・鴈龍）さんと２人の子どもに恵まれ、仕事をセーブ。円満な家庭を築くと思われていた。

苦難にも見舞われた。勝さんが設立した「勝プロダクション」の経営が悪化し、８０年に倒産。さらに２年後には長男と長女が相次いで大麻の密売で逮捕された。勝さんも９０年に下着にコカインを入れて現行犯逮捕されるなど、家族が世間をにぎわせた。

勝さんとは９８年に死別。１９年１１月に鴈龍さんが急性心不全のため５５歳で、２０年１１月には兄の坂田藤十郎さんが８８歳で亡くなるなど、悲しい別れを何度も経験した。

それでも人柄はずっと変わらなかった。トークイベントでは雷蔵さんや勝さんとの思い出話で観客を盛り上げ、ＹｏｕＴｕｂｅでも笑顔を忘れない。波乱万丈の中、明るく駆け抜けた一生だった。

◆中村 玉緒（なかむら・たまお）本名・奥村玉緒。１９３９年７月１２日、京都府生まれ。映画でも活躍した歌舞伎俳優の２代目・中村鴈治郎さんを父に持つ。中２だった５３年、「景子と雪江」で映画デビュー。主な出演作に映画「炎上」「ぼんち」「大菩薩峠」「不知火検校」、ドラマ「いのちの現場から」など。６１年ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。６２年、勝新太郎さんと結婚。１１年から「京都名誉観光大使」を務める。