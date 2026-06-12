【ユニクロ最新チラシ】エアリズム商品が値下げ中。父の日向けの「ドライカノコ」は1990円に。《6月18日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年6月12日から18日までのチラシは「梅雨対策号」。清涼感のある素材を使用した快適ウェアや、エアリズムなどの高機能アイテムが特別価格で多数登場しています。

まだまだ間に合う父の日の日のギフトに最適なポロシャツやビジネスシャツ、ショートパンツなども値下げ中。 編集部注目のアイテムを厳選して紹介します。

快適ウェアで湿気や汗による不快を解消

●エアリズムコットンT（期間限定価格990円）

エアリズムの素材を使用した見た目はコットンのベーシックなTシャツです。

高いドライ機能を持ち、汗をかいてもさらりと快適な着心地。湿気の多い梅雨の時季でも不快な張り付き感はありません。

やや詰まり気味のネックデザインなので、ラフになりすぎず1枚で着てもサマになります。襟元からのぞかせてレイヤードを楽しみたいときにも重宝しそう。

●エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ（期間限定価格1990円）

サラッとした肌触りのUVカットパーカ。通気性に優れているので、首元までしっかりとジップを閉めても蒸れを感じにくく、 屋外でのレジャーやスポーツ観戦におすすめです。

パッカブル仕様なので旅行などでも持ち運びやすく、日差しが気になるときにサッと取り出して使えます。

●リネンブレンドイージーパンツ（期間限定価格1990円）

リネンの清涼感＆素朴な風合いと、レーヨンのなめらかで心地良い肌触りを"いいとこどり"したイージーパンツ。ジメジメとした不快な日も肌離れがよくサラッと軽やかに履けるので、梅雨から夏にかけて活躍間違いなしの1本です。

シンプルなので合わせるアイテムを選ばず、幅広いシーンで使えます。

その他、父の日のプチギフトに最適な「ドライカノコ」（1990円）や「ウルトラストレッチアクティブショーツ」（1290円）、「スーパーノンアイロンジャージースリムシャツ」（2990円）、1日中快適なカップ付きの「エアリズムインナー」（1990円）、1枚でコーデが完成する「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」（1990円）、水遊びやアウトドアでも活躍する「ギアショートパンツ水陸両用（キッズ）」（990円）など、これからの季節に頼れる優秀アイテムが特別価格で多数登場しています。

気になるアイテムを見つけたらぜひお店に足を運んでみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部