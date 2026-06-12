人気芸人の自宅最寄り駅はまさかの…『有吉クイズ』構成作家から飛び出た知識に共演者ビックリ

6月7日（日）の『有吉クイズ』では、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。

参加者の1人は、同番組の構成作家であり、“知の巨人”シリーズお馴染みの矢野了平。矢野いわく、東京駅の近くに人気芸人が住んでいるそうで…。

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バスツアーバージョンの今回は、矢野、クイズマニア・しみけん、刑事コメンテーター・佐々木成三、不動産Gメン・滝島一統、TVリサーチャー・喜多あおいという、これまで登場した知の巨人が大集結。

知の巨人たちは、東京駅、皇居、霞ヶ関などを巡りながら、目についたものに関する雑学を披露していくことになった。

すると、スタート地点の東京駅八重洲口から早速、「八重洲の語源は人名」「東京駅に各都道府県のSPが必ず見学に来る場所がある」など、珠玉の雑学が車内に飛び交う。

そんななか矢野から、「真空ジェシカの川北（茂澄）さん、八重洲口のすぐそばに住んでいますよ」という情報が。「珍しい場所なんですけどね」と続ける矢野に、ほかの知の巨人と有吉弘行は「そうなんですか!?」「へ〜、面白いですね」などとビックリ。スタジオも驚きと笑いで包まれていた。