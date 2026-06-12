ＩＮＴＬＯＯＰ<9556.T>は後場に下げ幅を拡大し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の４３８億円から４００億円（前期比１９．２％増）、営業利益予想は３１億円から１４億円（同３６．０％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転して大幅減益の見通しとなっており、嫌気した売りが出ている。人材採用が計画以上に進んだほか、新規採用から売上貢献までのタイムラグが発生。第３四半期累計は売上高が２９９億４５００万円（前年同期比２０．８％増）、営業利益が６億１０００万円（同５９．７％減）だった。



なお、同時に取得総数１９万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．０２％）、取得総額３億円を上限とする自社株買いを行うと開示。取得期間は６月１５日から来年１月２９日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS