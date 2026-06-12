「韓国すげえええええ」「普通に強いわ」チェコに鮮やかな逆転勝ち！ 上々の白星発進「なんだかんだで勝負強い」の声【Ｗ杯】
上々の白星スタートだ。
韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でチェコ代表と対戦した。
59分にセットプレーから先制点を献上も、67分にファン・インボムがテクニカルなシュートで同点弾を挙げると、80分にはファン・インボムのお膳立てでオ・ヒョンギュがネットを揺らす。２−１で鮮やかな逆転勝利を収めた。
劣勢の展開から、力強く試合をひっくり返した。この結果に日本のファンも反応。ネット上では以下のような声があがっている。
「韓国勝ち越し」
「本番なったらそこそこ頑張るよな」
「なんだかんだで勝負強い」
「普通に韓国の方が強いわ」
「韓国すげえええええ」
「韓国こんな強かったっけ」
「チェコ優位と思ったけどこれは韓国強いな」
「何だかんだでアジアを応援しちゃうよね」
「韓国チェコかなり面白いな」
「マジで良い試合だ」
勝点３を手にした韓国。次戦は18日に共催国メキシコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】技巧が詰まった１G１A！ ファン・インボムが２ゴールを演出！
韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でチェコ代表と対戦した。
59分にセットプレーから先制点を献上も、67分にファン・インボムがテクニカルなシュートで同点弾を挙げると、80分にはファン・インボムのお膳立てでオ・ヒョンギュがネットを揺らす。２−１で鮮やかな逆転勝利を収めた。
劣勢の展開から、力強く試合をひっくり返した。この結果に日本のファンも反応。ネット上では以下のような声があがっている。
「韓国勝ち越し」
「本番なったらそこそこ頑張るよな」
「なんだかんだで勝負強い」
「普通に韓国の方が強いわ」
「韓国すげえええええ」
「韓国こんな強かったっけ」
「チェコ優位と思ったけどこれは韓国強いな」
「何だかんだでアジアを応援しちゃうよね」
「韓国チェコかなり面白いな」
「マジで良い試合だ」
勝点３を手にした韓国。次戦は18日に共催国メキシコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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