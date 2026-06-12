「韓国すげえええええ」「普通に強いわ」チェコに鮮やかな逆転勝ち！ 上々の白星発進「なんだかんだで勝負強い」の声【Ｗ杯】

「韓国すげえええええ」「普通に強いわ」チェコに鮮やかな逆転勝ち！ 上々の白星発進「なんだかんだで勝負強い」の声【Ｗ杯】