韓国、チェコを２−１逆転撃破で白星発進！ファン・インボムが１G１A、オ・ヒョンギュが決勝弾！FC東京守護神も大活躍【Ｗ杯】
北中米ワールドカップが現地６月11日、ついに開幕した。
同日にFIFAランキング25位の韓国代表が、ソウチェクやシックを擁する40位のチェコ代表とメキシコで対戦。主軸のソン・フンミンやキム・ミンジェ、FC東京の守護神キム・スンギュらが先発した。
韓国は立ち上がりから押し気味に進め、14分にイ・ガンインが得意の左足で鋭いミドルシュートを放つが、GKコバージュに阻まれる。
さらに39分には、ソン・フンミンが敵陣中央から持ち上がり、ペナルティエリア手前で左足を一閃。しかし、枠を外してしまい、プレミアリーグ得点王の実績を持つ33歳は、悔しさを滲ませた。
「テーハミング」の大声援を受ける韓国は、その後もチャンスを作りながら１点が遠い。スコアレスで折り返し、56分にソン・フンミンが再び絶好機を迎えるが、コバージュの好守に遭う。
先制点を奪えずにいると、59分にロングスローから、キャプテンマークを巻くクレイチーにヘッドで叩き込まれ、痛恨の被弾。ビハインドを負う。
それでも67分、イ・ガンインからペナルティエリア内でパスを受けたファン・インボムが、絶妙な切り返しから、これまた絶妙なループシュートで流し込み、すぐさま同点に追いつく。
77分にはFKからソウチェクにネットを揺らされるも、オフサイドに救われる。何とか難を逃れると、直後の80分だった。ソン・フンミンと代わってピッチに入っていたオ・ヒョンギュが、ファン・インボムのクロスに合わせ、逆転に成功する。
その後、82分の大ピンチは、キム・スンギュが見事なセーブでチームを救う。
このまま２−１でタイムアップ。韓国がチェコを逆転で撃破し、白星発進した。
グループAの韓国は今後、18日に開催国のメキシコ、24日に南アフリカと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】めちゃくちゃ上手い！超鮮烈な同点弾＆魂の決勝弾
同日にFIFAランキング25位の韓国代表が、ソウチェクやシックを擁する40位のチェコ代表とメキシコで対戦。主軸のソン・フンミンやキム・ミンジェ、FC東京の守護神キム・スンギュらが先発した。
韓国は立ち上がりから押し気味に進め、14分にイ・ガンインが得意の左足で鋭いミドルシュートを放つが、GKコバージュに阻まれる。
「テーハミング」の大声援を受ける韓国は、その後もチャンスを作りながら１点が遠い。スコアレスで折り返し、56分にソン・フンミンが再び絶好機を迎えるが、コバージュの好守に遭う。
先制点を奪えずにいると、59分にロングスローから、キャプテンマークを巻くクレイチーにヘッドで叩き込まれ、痛恨の被弾。ビハインドを負う。
それでも67分、イ・ガンインからペナルティエリア内でパスを受けたファン・インボムが、絶妙な切り返しから、これまた絶妙なループシュートで流し込み、すぐさま同点に追いつく。
77分にはFKからソウチェクにネットを揺らされるも、オフサイドに救われる。何とか難を逃れると、直後の80分だった。ソン・フンミンと代わってピッチに入っていたオ・ヒョンギュが、ファン・インボムのクロスに合わせ、逆転に成功する。
その後、82分の大ピンチは、キム・スンギュが見事なセーブでチームを救う。
このまま２−１でタイムアップ。韓国がチェコを逆転で撃破し、白星発進した。
グループAの韓国は今後、18日に開催国のメキシコ、24日に南アフリカと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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