フリーアナウンサーの神田愛花（46）が12日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。母校の校風について語った。

同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子学院高等学校出身のフリーアナウンサー・馬場典子、雙葉学園出身のタレント・高橋真麻、桜蔭高等学校出身として、チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で文芸春秋編集者の黒岩里奈さんがゲスト出演した。

そして番組では、それぞれの校風を現す有名な例えとして、「道端に缶が落ちていたら」という設定でのエピソードを披露。

毎年多くの東大合格者を輩出し、女子校ナンバーワン偏差値を誇る桜蔭学園は「本を読んでいて気づかない」、伝統と品格を重んじるお嬢様学校の雙葉学園は「缶を拾ってゴミ箱へ」、自主性を尊重する自由な校風の女子学院は「缶を蹴って遊び始める」と紹介された。

これに高橋は「（3人の）世代は違いますけど、これは聞いたことがある」と肯定。馬場は、私服登校OKだったという母校について「パーマ、ピアスもOK。さすがにヘソ出しの子は先生が嘆いてました。“風邪引くんじゃないかしら？”って」と振り返った。

また黒岩さんも「めちゃくちゃ合ってる」と同意。「本っていうか漫画の可能性もある」と指摘しつつ「オタクが多い。とにかく1点突破型みたいな」と表現したが、「でも一番頭はいいわけですよね」との声に、「ガリ勉なので。人生の逆転をかけて勉強してるので」と打ち明けた。

対して幼稚園から雙葉学園という高橋は「マジメで礼儀正しくて、お掃除とかをきちんとさせる学校だった」と回想。「今は違うんですけど、お手洗いとかも素手で雑巾で洗ってましたし」と明かし、お嬢様学校と言われることについては「きらびやかな学校ではなくて、割と地味目な親御さん。ブランド物を持ってくる親御さんとかはいなかった」と説明した。

これを受けて神田は「私は大妻で」と切り出した。「缶で言うと、（学校の）レベルが違うんで言われてない」と断りながら、「大妻は“缶を集めてお金に換えてくれるところに持って行く”なんです」と解説。「ハライチ」澤部佑からは「それは大妻じゃなくて、“愛花が”でしょ」とツッコまれたが、「“良き母たれ”みたいな」と話していた。