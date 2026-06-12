◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日 グアダラハラ）

サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）に開幕し、1次リーグA組では韓国がMF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）の1得点1アシストの活躍などでチェコに2―1で逆転勝利した。

11大会連続の出場となった韓国は、3―4―2―1の布陣で主将のFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）を1トップに配置。エースが洪明甫（ホン・ミョンボ）監督に続く4大会連続出場を果たした。欧州CLを連覇したパリSGの司令塔、MF李剛仁（イ・ガンイン）らも先発入りした。

「高さ」との戦いとなった。試合会場は標高1500メートルを超える高地。さらに、チェコの先発11人の平均身長は1メートル88。半数の5人が1メートル90を超える長身ぞろいの相手に対し、韓国は平均身長1メートル81・7と約6・3センチの差があった。

序盤は押し込む時間が続いたが、チェコも粘りを見せた。38分と39分には孫興民が立て続けにゴールを狙うも枠の外。シュート数8―2と上回りながらスコアレスドローで折り返した。

後半も11分にゴール前に抜け出した孫興民のシュートが相手GKの好セーブに遭う。決定機を決められずにいると、同14分にロングスローから1メートル91のDFクレイチ（ウルバーハンプトン）に頭で押し込まれて失点。一瞬の隙で劣勢に立たされた。

だが、8分後に追いついた。MF李剛仁からの縦パスを受けた黄仁範が巧みな切り返しで相手DFをかわしてから右足で浮かせてGKの上を越える同点弾。日本代表FW上田綺世、DF渡辺剛とフェイエノールトで同僚の29歳のW杯初得点が試合を振り出しに戻した。

さらに同35分、決勝点が生まれた。左で再び縦パスに抜け出した黄仁範が中央に折り返し、途中出場のFW呉賢揆（オ・ヒョンギュ＝ベシクタシュ）が左足で合わせて待望の得点を奪った。

洪明甫監督は現役時代の02年に同国代表の主将として日韓大会でベスト4入りに貢献。監督としては1次リーグ敗退に終わった14年ブラジル大会以来、2度目の指揮となった。「あの時の失敗を糧に、今回はしっかりと準備を整えてきた」と意気込んでいた中、価値ある白星発進となった。