◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 チェコ1ー2韓国（2026年6月11日 グアダラハラ）

過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）に開幕。チェコ（FIFAランク41位）が韓国（同25位）と対戦し、後半14分に先制したが、その後に2失点を喫する逆転負けで1次リーグ黒星発進となった。

欧州プレーオフでアイルランド、デンマークをPK戦に及ぶ激闘を制して、20年ぶりとなる本大会出場の切符を勝ち取ったチェコ。組織として完成度が高く、強固の守備と高さを生かしたセットプレーの強さが持ち味である。

前半はシュートわずか2本に終わり、スコアレスで折り返した。

後半開始から攻め込まれる場面も多くなった。4分には相手に攻め込まれてピンチを迎えたが、GKマチェイ・コバジ（26＝PSV）の好守備で失点を阻止した。11分にはペナルティエリアでFWソン・フンミン（34＝ロサンゼルスFC）との1対1となったが、再びGKコバジがスーパーセーブを見せた。

凌ぎ続けたチェコが14分に試合が動かした。右サイドラインからDFブラディミル・ツォウファル（34＝ホッフェンハルム）のロングスローインでペナルティエリアにボール放ると、ペナルティエリア中央でDFラディスラフ・クレンチ（27＝ウルバーハンプトン）がヘディングで合わせて先制に成功した。

しかし後半22分にペナルティエリア中央付近で韓国のMFファン・インボム（30＝フェイエノールト）に技ありのシュートを決められて同点に追いつかれた。

後半32分に左サイドからのフリーキックで、MFトマシュ・ソウチェク（31＝ウエストハム）がヘディングでネットを揺らすがオフサイドで勝ち越しならず。後半35分にFWオ・ヒュンギュ（25＝ベシクタシュ）にシュートを決められて勝ち越しを許した。アディショナルタイムに惜しい場面もあったが、同点には追いつけず1次リーグ黒星発進となった。

今大会初勝利を目指して、次戦は18日（同19日）に南アフリカ（同60位）と対戦する。