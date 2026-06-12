北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国（FIFAランク25位）とチェコ（同41位）の試合が行われた。後半14分にチェコが先制。韓国は前半から再三チェコ陣内に攻め込んでいたが、ロングスローから失点を許した。それでも8分後にMFファン・インボムが同点弾。さらに残り10分でFWオ・ヒョンギュが逆転ゴールを叩き込み、2-1で勝利した。劇的な展開に、日本ファンも衝撃を受けた。

韓国が攻め込む場面が目立っていたが、耐えていたチェコが高さを生かした。後半14分、敵陣からのロングスローをゴール前に放り込むと、身長191センチのDFラディスラフ・クレイチが頭で叩き込んだ。

FIFAランクでは格下のチェコが先制。しかし8分後、韓国はファン・インボムがゴール前でパスを受け、冷静な切り返しから同点ゴール。同35分にはオ・ヒョンギュの逆転ゴールも飛び出し、韓国サポーターも喜びを爆発させた。その後はGKキム・スンギュがファインセーブを披露するなど、守り切って勝利した。

目まぐるしい展開に日本ファンもX上で「韓国のファンインボム、上手すぎません？笑」「こっから面白くなりそう」「韓国のゴールうますぎやろ、なんで落ち着けるん？」「韓国対チェコおもろすぎる」などと興奮の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）