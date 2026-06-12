◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組 韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）

開幕戦に続いて行われた第２試合で、ＦＩＦＡランク４０位のチェコは同２５位の韓国に１―２で逆転負けを喫した。

ボール支配率でチェコ３５％―韓国５３％（中間１２％）と苦戦した中、後半１４分に先制点を奪った。ＤＦツォウファル（ホッフェンハイム）が敵陣右からロングスローを送り、１９１センチＤＦクレイチ（ウルバーハンプトン）の豪快ヘッドで先制点を決めた。

だが、８分後の同２２分に韓国ＦＷ黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）に同点ゴールを献上。３５分にはＦＷ呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ベシクタシュ）に逆転ゴールを奪われた。

同３２分に左ＦＫから１９２センチＭＦソウチェク（ウェストハム）がヘディングでゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。３７分のＦＷフロジェク（ホッフェンハイム）の決定機は相手に阻まれた。

チェコは１次リーグ敗退した２００６年ドイツ大会以来、２０年ぶりに出場。７４歳２８３日でＷ杯史上最年長での指揮となったミロスラフ・コウベク監督は、先制に成功しながらも痛恨の逆転負けとなった。

◆チェコ（５大会ぶり２度目）世界ランク４０位。Ｗ杯最高成績は１９３４、６２年の準優勝。欧州予選はフェロー諸島に敗れるなど苦戦し、ハシェック前監督が交代。プレーオフを勝ち抜いた。ウェストハムＭＦソウチェクがボランチでチームを束ねる。監督は同国出身の元ＧＫミロスラフ・コウベク。予選は５勝３分２敗。首都プラハ。人口約１１００万人。