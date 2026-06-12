◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組 韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）

サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、韓国はチェコに２―１で勝利した。

韓国は４大会目の出場となる大エースのＦＷ孫興民（ソン・フンミン）、ＭＦ李剛仁（イ・ガンイン）、ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ）ら欧州最前線で活躍するタレントが先発。前半から孫を筆頭に、積極的にゴールを狙うが、得点はなかなか生まれず。フィールドプレーヤーの１０人中５人が身長１９０センチ超えのチェコに阻まれた。

後半も決定機は作るが、相手の守護神であるＧＫコバジが好セーブを連発される。すると後半１４分、右サイドから相手がロングスローを放ると、ゴール前で１９１センチのＤＦクレイチが頭で合わせてゴールの中へ。相手の武器であるセットプレーから先制点を献上した。

しかし、ここで目が覚めたのか、韓国の反撃が始まる。後半２２分、オランダ・フェイエノールトに所属するＭＦ黄仁範（ファン・インボム）が味方の浮き球パスに抜け出すと、相手ＧＫの前で冷静に右へ切り返す。タイミングをうまく外すと、チップキックで球を浮かし、ネットの中へ。チームではＦＷ上田綺世、ＤＦ渡辺剛と共闘する２９歳が試合を振り出しに戻した。

さらに同３５分には、黄からの右クロスを途中出場のＦＷ呉賢揆（オ・ヒョンギュ）が押し込み、逆転に成功。２０１０年南アフリカ大会以来、４大会ぶりの白星発進を決めた。

◆韓国（１１大会連続１２回目）世界ランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて柏でプレーした洪明甫（５７、ホン・ミョンボ）が１４年大会以来２度目のＷ杯で指揮を執る。アジア３次予選はＢ組を１位。予選成績は１１勝５分。首都はソウル。人口は約５１００万人。