“10年来の夢”ヴェネツィア公演開催目前のGLAY・TERU、78歳両親の“現地入り”を報告「人生で多分…最初で最後のヨーロッパ旅行になるのかな???」
ロックバンド・GLAYのTERU（55）が11日、自身のXを更新。13日・14日にイタリア・ヴェネツィアで開催されるファンクラブ発足30周年記念ライブ『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）を目前に控え、両親や妹らが現地に向かっていることを報告した。
【写真】駐日イタリア共和国大使のマリオ氏との2ショットが公開されたTERU
TERUは「父78歳、母78歳も無事、妹＆友達ご夫妻と共に羽田を出発したとの連絡が入りました！両親の人生で多分…最初で最後のヨーロッパ旅行になるのかな???ここ1年ほど、この日を目標にウォーキングしたり健康診断をこまめにしたりしてきました。2人にとってはこのベネツィアライブに参加するのが夢になったんだと思います。何歳になっても夢を叶えるために努力ができるんだと僕はその大きな背中を見せてもらいました!!初めての海外旅行がこのベネツィアライブという方も多いです!!みなさん、ベネツィアで待ってますね!!」と思いをつづった。
この投稿にファンからは「ご両親もてるさんの夢が叶って最高の親孝行ですね」「ご両親元気でベネツィアに行けるって本当に幸せな事ですね」「お互いの、思いが素晴らしくて感動で高揚しちゃいます」「すご〜い。ジジ様ガガ様、息子の夢を叶える姿を…たくさんのファンに囲まれてる姿をその目で見ることが出来るって幸せなんだろうなぁ」「TERUさんの夢の景色をご両親も見届けれるのが最高に嬉しいと思います」「TERUさんの夢がご両親の夢にもなっていたんですね！素敵なご家族ですね」などの声が寄せられている。
TERUは「父78歳、母78歳も無事、妹＆友達ご夫妻と共に羽田を出発したとの連絡が入りました！両親の人生で多分…最初で最後のヨーロッパ旅行になるのかな???ここ1年ほど、この日を目標にウォーキングしたり健康診断をこまめにしたりしてきました。2人にとってはこのベネツィアライブに参加するのが夢になったんだと思います。何歳になっても夢を叶えるために努力ができるんだと僕はその大きな背中を見せてもらいました!!初めての海外旅行がこのベネツィアライブという方も多いです!!みなさん、ベネツィアで待ってますね!!」と思いをつづった。
この投稿にファンからは「ご両親もてるさんの夢が叶って最高の親孝行ですね」「ご両親元気でベネツィアに行けるって本当に幸せな事ですね」「お互いの、思いが素晴らしくて感動で高揚しちゃいます」「すご〜い。ジジ様ガガ様、息子の夢を叶える姿を…たくさんのファンに囲まれてる姿をその目で見ることが出来るって幸せなんだろうなぁ」「TERUさんの夢の景色をご両親も見届けれるのが最高に嬉しいと思います」「TERUさんの夢がご両親の夢にもなっていたんですね！素敵なご家族ですね」などの声が寄せられている。