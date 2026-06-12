お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が11日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）にゲスト出演。「爆笑問題」が仕事ができなかった時期の苦労について語った。

光代社長は光について「あまりプライベートな会話っていうのを持ち合わせていない人なのね」とも語り、2人の会話について「考えてみれば、最初の時からもうずっと私がしゃべっていて。それで夜も3時間ぐらいしゃべって私が寝るっていう」と振り返った。

また「あの人ほら、仕事ができなかった時期もあるからね」と前所属事務所退所後の苦しい時期についても言及し、当時光は光代社長の家でゲームばかりしていたために「外で何が起こっているか分かっていなくて」と光代社長が「いろいろなことを教えていって」いたという。

その行動は「社長じゃなかった時、家に彼がいてっていう時は、つまんないだろうなと思って」との行動だったと言い、当時の光は「ただアルバイトとかができるタイプじゃないから…。ちょっとその辺が、外に出るってことでもないし」と大変だったと吐露。それでも「まあその辺のぐらいの方が幸せだったかな」と平然と話した。

パーソナリティーの中川安奈が「（光代社長は）コンビニでバイトとかされたって」と続けると、「そう、田中（裕二）と一緒にね」とさらり。「田中がコンビニでバイトしていて。紹介してもらって」と続けると、パーソナリティーの鈴木紗理奈は「なんで太田（光）さんがしないんですか！逆じゃないですか！どう考えても！」とツッコミを入れた。

光代社長は「いや、あのね、働くことっていうのは、凄いあの人は無理なんだなっていうのは凄い最初から分かった」と語り、「ただものを書いたりとか、何か表現したりとか、そういうことだけに」と続けた。

鈴木は「それをさせてあげたいなっていう気持ちで社長業をやられているんですか、根本は」と尋ね、光代社長は「根本は、もともと同じ事務所でね。そこのタレントもやっていたから、そこに戻そうとしていたんだよね。そこまで算段つけていたんだけれど」と意外な告白。

だが「本人がカッコ悪いと思ったんだかなんだか、その時はね」と光代社長。「業界的には凄く大きな話になっちゃっていたから。だからよそには行ける時代じゃないし」と続け、それで芸能事務所「タイタン」を作ったのかと聞かれると、「あたしもタレントでしたから、それは辞めて、彼をサポートするからっていうので」と振り返った。