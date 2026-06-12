便座と洗濯機が壊れ、家電量販店に向かった夫の不運の連鎖が、SNSで話題を集めている。

【映像】「笑うしかない」連続した悲劇の全貌

投稿したのは、みさっちゃんさん（@isodine）。便座と洗濯機が壊れ、家電量販店に向かった夫からの悲痛なメッセージのやり取りを、Xに投稿した。

買い出し中の夫から、「自転車パンク」「もうダメだ」という連絡があり、話を聞いてみると、家とお店の中間地点で乗っていた自転車がパンクするという、さらなる悲劇に見舞われたそうだ。

ほっとしたのも束の間… 次々と襲いかかるトラブルの数々

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「当時は、まず洗面所の電源が壊れて、電気屋さんに修理してもらったばかりでした」「ほっとしたのも束の間、便座は一部が破損してはずれ、温水洗浄機能も壊れました」「洗濯機は、ものすごいモーター音と底のどこかから水が漏れていました」と語っている。

さらには自転車もパンクし、「夫が不憫で、ふたりで笑うしかないと思いました」「徒歩でお店にたどり着き、新しい洗濯機を購入して帰ってきたので、達成感のある顔をしていました」と話している。（『わたしとニュース』より）