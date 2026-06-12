女優坂井真紀（56）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。ゲスト出演した女優木村多江（55）との交流を明かした。

思春期の子を持つ坂井が先輩ママの木村に子育ての相談。「何でも笑いにかえるといいよ」と言われたという。「多江ちゃんが道ですっごい転び方をした。ほんとに手がかさぶたになってて。そのときに“ハハハ〜楽しい！転んでも楽しい！”みたいに思って乗り切ったって。“自分でツッコめばいいんだよ。子供の反抗を面白い！って思えばいいんだよ”って」と木村の言葉を振り返った。

坂井は「そうだね、また口ごたえされても“なんでやねん！”とかって自分にツッコめばいいんだね、って。そんな話をした」と回想。「それをすると楽しくなって。ほんとにいろいろ教えてもらってるかもしれない、多江ちゃんに」と感謝した。

長年の付き合いになるが「まだまだミステリアスなところはあるなと私は思ってて。そこが魅力でもあるし奥深さ。正直に言ってくれるけど、なんかまだまだこの人はあるぞ、と感じます」とニヤリ。「本当の本当のところは見せてくれないのか、見せてないのか…っていうところがやっぱり木村多江さんなんじゃないかなって気がします。“全部ウソでした〜！”じゃないけど…そこのチャーミングさがある」と評した。

スタジオで坂井の言葉に聞き入った木村は感激した。仲良くなったきっかけについて「ドラマでご一緒して、すごいステキと思って。この人と友だちになりたい！と思って、連絡先とか聞くの苦手なんですけど、どうしても教えてほしいと思って聞いた」と説明。「真紀ちゃんのお子さんがうちに初めてのお泊まりに来たり」と家族ぐるみの付き合いをアピールした。

自身も子育てで悩んだ過去を振り返り、「ひとりじゃできないことはいっぱいある。お隣や商店街の人、お友だちやママ友、役所や、子育て終わったおばあちゃんに頼ったり…皆さんに助けて頂いた」といい、「みんなムリしなくていいんです」と世のお母さんたちに呼びかけていた。