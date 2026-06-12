【869円】赤から「ハーゲンダッツ食べ放題」開催　最大6種類が90分食べ放題

全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」は、6月23日から7月27日までの期間限定で、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施する。

価格は1人税込869円。対象者は、赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した人で、最大6種類のハーゲンダッツを食べ放題で楽しめる。

■「旨辛→甘い」の無限ループを提案

「赤から」は、2003年8月に名古屋で1号店をオープンして以来、20年以上にわたり展開している鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使用した旨辛料理を強みとし、コクのある旨みとクセになる辛さが特徴の「赤から鍋」を看板商品としている。

赤から鍋 イメージ

焼き物や名古屋名物の一品料理も取りそろえ、20代女性を中心に幅広い層から支持を集めているという。

一方、ハーゲンダッツは、濃厚でなめらかな味わいが特徴のプレミアムアイスクリームブランド。今回の企画は、赤からの旨辛料理とハーゲンダッツの濃厚な甘さの組み合わせを楽しんでもらう狙いで実施する。

通常は食後の“締め”として楽しまれるデザートを食べ放題で提供することで、食事全体の満足度向上を図る。

赤からは、「赤からの代名詞ともいえる“旨辛”の鍋や料理を堪能したあとに味わう、濃厚でなめらかなハーゲンダッツは格別。辛さで刺激された味覚をやさしく包み込み、思わずもう一口食べたくなる“旨辛→甘い”の無限ループをお楽しみいただけます」としている。

■バニラやストロベリーなど最大6種類を用意

「ハーゲンダッツ食べ放題」のラインアップは以下の通り。

・バニラ

・ストロベリー

・グリーンティー

・ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア

・ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター

・ザ・リッチキャラメル

店舗によって提供数や提供商品は異なる。

【画像10点はこちら】ハーゲンダッツ食べ放題 対象の全6種類、「ザ・リッチキャラメル」や「ROCKY CRUNCHY!」シリーズなど

■利用条件・概要

赤から「ハーゲンダッツ食べ放題」

〈ハーゲンダッツ食べ放題〉

価格：税込869円

対象者：

赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した人

※グループ全員での注文が必要

※小学生は鍋の注文人数に含まない（小学生未満は無料）

※食べ放題時間は90分間

※鍋・焼肉食べ放題を注文した場合は、その食べ放題の制限時間に準ずる

※平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用は不可

※テイクアウト不可

※食べ残しの場合は追加料金が発生する場合がある

「ハーゲンダッツ食べ放題」は、一部店舗を除く全国の「赤から」で実施する。実施店舗は特設サイトで確認できる。

■赤から「ハーゲンダッツ食べ放題」特設サイト