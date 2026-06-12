Aマッソむらきゃみ、第1子女児出産を報告 赤ちゃん＆夫との3ショット公開「貴重」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/12】お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が11日、コンビでパーソナリティを務めるラジオ番組「AマッソのMBSヤングタウン」（MBS／毎週木曜日22：00〜23：30）に出演。第1子出産を報告した。
【写真】第1子出産の38歳女芸人「貴重」赤ちゃん＆夫との3ショット
むらきゃみは「初ういポコ産大成功！先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子共に健康でございます」と報告。「まじで可愛い可愛い可愛い！」「女の子なので『3Bには気をつけろ』って重々言うていこうかな」とユーモアを交えて子どもへの愛を溢れさせていた。これを受け、相方の加納は「おめでとうございます！」と祝福。すぐに子どもに会いに行ったことを明かし「ほっとしましたね。お互い元気そうでよかったなと思います」と話していた。
そして放送後、むらきゃみは自身のInstagramを更新。「妊娠報告から祝福、エールをくれた皆さま本当にありがとうございました」と感謝し「子っきゃみがめっちゃ笑って育っていけるようにハズバと力合わせて頑張ります」「今後とも温かく見守っていただけたら嬉です〜」と呼びかけた。投稿では、赤ちゃんを抱いたむらきゃみが、夫と一緒にカメラを見つめる写真などを公開している。
この報告を受け、ファンからは「貴重」「幸せ溢れてる」「おめでとうございます！」「素敵な写真見せてくれて嬉しい」「旦那さん優しそう」などと反響が上がっている。
むらきゃみは1988年6月16日生まれ、大阪府出身。2021年10月に週刊誌報道がきっかけとなり、コンビ揃って結婚していたことを公表した。2026年1月11日に妊娠を報告。5月中旬頃より産休に入ったことから、加納は現在ピンで活動している。（modelpress編集部）
情報：MBS
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◆Aマッソ・むらきゃみ、第1子出産報告
むらきゃみは「初ういポコ産大成功！先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子共に健康でございます」と報告。「まじで可愛い可愛い可愛い！」「女の子なので『3Bには気をつけろ』って重々言うていこうかな」とユーモアを交えて子どもへの愛を溢れさせていた。これを受け、相方の加納は「おめでとうございます！」と祝福。すぐに子どもに会いに行ったことを明かし「ほっとしましたね。お互い元気そうでよかったなと思います」と話していた。
この報告を受け、ファンからは「貴重」「幸せ溢れてる」「おめでとうございます！」「素敵な写真見せてくれて嬉しい」「旦那さん優しそう」などと反響が上がっている。
◆むらきゃみ、2026年1月に妊娠報告
むらきゃみは1988年6月16日生まれ、大阪府出身。2021年10月に週刊誌報道がきっかけとなり、コンビ揃って結婚していたことを公表した。2026年1月11日に妊娠を報告。5月中旬頃より産休に入ったことから、加納は現在ピンで活動している。（modelpress編集部）
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