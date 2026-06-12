【POP UP PARADE SP キューティーハニー】 受注期間：6月12日～7月15日 11月 発売予定 価格：16,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP キューティーハニー」を11月に発売する。受注期間は7月15日まで。価格は16,800円。

本製品は、マンガ「キューティーハニーNova」に登場する「キューティーハニー」を、同社の今までの「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするフィギュアシリーズ「POP UP PARADE SP」で商品化するもの。

大迫力のボリューム感に加え質感にもこだわった、まさにスペシャルなフィギュアとなっており、サイズは通常版やLサイズよりも大きい全高約280mmで立体化しているほか、各所にクリアパーツを使用している。

「POP UP PARADE SP キューティーハニー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約280mm

(C)永井豪／ダイナミック企画

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。