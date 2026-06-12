患者が自分に合う病院を選びやすくなる「かかりつけ医機能報告制度」が、2025年4月から実施されています。そんな中で、30年以上にわたり高齢者医療の現場に携わってきた和田秀樹先生は「医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません」と指摘します。そこで今回は和田先生の著書『医者の言うことを聞いてはいけない』より一部を抜粋し、和田先生による「本当に長生きできる」心得をご紹介します。

【書影】医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません。和田秀樹『医者の言うことを聞いてはいけない』

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いい病院にかかるには

できるだけいい病院にかかりたいのであれば、自分で調べることが大切です。インターネットの口コミをチェックするのはもちろんのこと、知人や近所の人たちから入る噂も、忘れずにインプットしてください。

たいていの病院は、周りに聞けば、すでに誰かしらかかったことがあるものです。近所づき合いなどがなくても、会社関係などで、同じ病気や似た病気に罹って、その病院で治療した経験のある人はいるはずです。そういった人たちから聞く生の情報は、とても当てになります。積極的に耳を傾けましょう。

病院を決める際は、まず各病院のホームページで「治療実績」（過去１年間の手術件数など）から、ガンをはじめ各病気の治療経験を調べます。これは大事なことなので、パソコンが苦手な場合は、家族や友人のかたに手伝ってもらってでもやりましょう。たとえば、何らかの手術を受ける場合、最近では多くの病院がホームページで「手術件数」を公表していて、数が多い病院ほど、その手術に習熟していると言えます。ある程度目星をつけたら、医者ごとの手術件数も調べてください。たとえば、心臓外科の場合、「年間２００例以上の手術」が名医と呼ばれる条件とされています。

一方、治療実績が少なかったり、公表していなかったりする病院は要注意です。かかる病院の候補からは、はずしたほうが安全です。

病院を選ぶ際に

病院を選び、担当医の目星がついたら、執刀医についても確認しておくといいでしょう。実際に手術をおこなう医者が外来も担当していれば、患者の質問により的確に答えることができますので、安心ですね。

病院を選ぶ際に覚えておいていただきたいことは、まだあります。

大前提として、「通いやすい」ことです。どんなに評判がよくても、知人に強くすすめられても、通院に時間がかかり疲れてしまうようでは本末転倒です。

「足が悪いので、そう遠くなくて、安全な道を通っていける先にある病院がいい」など、自分にとって通いやすい条件は何かを、しっかり考えて選びましょう。

病院のホームページで治療実績を確認するなどして、ある程度の目星をつけたら、実際に足を運ぶ前に、まず電話を一本かけてみることをおすすめします。電話対応の様子で、その病院の実情を知ることができるからです。

質問することは、「予約は必要か」「空いているのは何時頃か」などがいいでしょう。もし、対応がぞんざいだったら、その病院はやる気がない、あるいは人手不足でていねいに電話対応ができる状態ではない、ということです。

間違いなく「ヤブ」です

実際に足を運んだら、「待合室が明るく、賑わっているかどうか」をチェックします。待合室の賑わいは、医者が患者さんに誠実に向き合っていることのあらわれです。おそらく薬の使い方も適切なのでしょう。腕のいい医者である確率が高くなります。高齢の患者さんの多くがまともに歩けないぐらいヨボヨボしていたら、そこは薬の使い過ぎの可能性が高いでしょう。

待合室が暗くて、どんよりしているような病院は要注意です。患者さんが緊張してしまうぐらい医者が横柄で怖いということも考えられます。避けたほうが安全です。



（写真提供：Photo AC）

また、初めての診察で、何をどのように尋ねてくるかも、その病院、その医者の力を見極めるポイントです。

初診の際の質問は、どの診療科でもほぼ同じで「どうしましたか？」に始まり、「いつから」「どんなふうに」「どんなときに」「どの程度」「そのほかに気になるところは」と続きます。

もし、そんな基本的な問診さえおざなりにするような病院なら、間違いなく「ヤブ」です。別の病院を探すほうが賢明でしょう。

多くの情報に加えて、患者さんが会いに行くのが楽しみになるような医者、行くだけで安心感を与えてくれる医者、元気をくれる医者がいるというのも、病院を選ぶうえで大事なポイントと言えるでしょう。

安心感は、その医者の持っている雰囲気だけでなく、患者さんが困っていること、具合の悪いことに、ご本人はもちろん、ときには家族の力を借りてでも徹底的に調べるというかかわりかたから生まれるのだと思います。

いい病院を見つける近道

病気のことだけではなく、家族構成や過去の病歴についてなども真摯に聞いてくれる医者がいるなら、そこはいい病院だと判断できると思います。

故・近藤誠先生は、著書『医者に殺されない47の心得』（アスコム）の中で、「あいさつしない医者、患者の顔を見ない医者、患者を見下す医者はやめる」ようにと説いています。

そして、これも近藤先生の言葉をお借りするのですが、私もまったく同じ意見なので、引用させていただきます。

「入院後でも“しまった”と思ったら転院する権利があります」

「この治療はおかしい、と思ったときも、すぐ行動です」

「病院は、うかうかしていると命をとられます。決して“お任せ”にしないことです」

情報戦を勝ち抜くことこそが、自分にとってのいい病院を見つける近道です。ご健闘を祈っています。

※本稿は、『医者の言うことを聞いてはいけない』（興陽館）の一部を再編集したものです。