厚生労働省が2026年に公表した「人口動態統計の速報値（外国人を含む）」によると、2026年1〜3月の出生数は前年同期比0.2％増の16万3299人だったそうです。そんな中、東京大学大学院経済学研究科教授であり、ベストセラー『「家族の幸せ」の経済学』の著者でもある山口慎太郎さんは「昔から『早生まれ（1月〜3月生まれ）』は学校生活で損をするといわれてきた」と語ります。そこで今回は山口さんの著書『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】生まれ月による差はなぜ起こるのか？未来の才能を潰さないための提言も含む1冊。山口慎太郎『「早生まれ」は損なのか-生まれ月格差の経済学』

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スポーツ選手にみる生まれ月の違い

教育や仕事、さらには社会のリーダーとなる立場にまで、生まれ月の影響が及びます。では、身体的な能力が直接問われるスポーツの世界ではどうでしょうか。

東京農業大学の勝亦陽一氏、そして奈良女子大学の中田大貴氏、Sasano Nao氏の３人は、日本のプロスポーツ選手を対象に、生まれ月と活躍の関係を詳しく調べました（１）。

対象となったのは１９９３年から２０１８年までの25年間にわたるサッカー、野球、バスケットボール、バレーボールの男子プロ選手、合計７８０５人です。

研究チームはプロ選手の生まれ月がどのように分布しているのか分析しました。結果を見ると、特にサッカーと野球で顕著な傾向がありました。どの時点のデータをとっても、４月から６月に生まれた選手が多く、１月から３月に生まれた選手は少なかったのです。

たとえば１９９３年では、４~６月生まれが全体の35％を占める一方、１~３月生まれは15％に満たない状況でした。同じような傾向はプロサッカー選手でも確認されました。

（１）Sasano, N., Katsumata, Y., & Nakata, H. (2020) “Relative Age Effects in Male Japanese Professional Athletes: A 25-Year Historical Analysis.” Sports Medicine-Open.

バスケットボールとバレーボールは…

一方で、バスケットボールとバレーボールはやや事情が異なります。これらの競技でも４~６月生まれが多い傾向はあるものの、野球やサッカーほどはっきりしていませんでした。また、長期的に見ると、野球やサッカーでは生まれ月による差が徐々に縮まってきており、バレーボールでも同じような傾向が見られました。

なぜこのような違いが生じるのでしょうか。研究者たちは、少子化によって競争が弱まったことや、スポーツの人気の変化が背景にあるのではないかと指摘しています。

子どもの数が減れば、学年で年下だからといって埋もれてしまうリスクが小さくなります。また、野球の人気が落ちてきたことも、選抜の厳しさを和らげ、生まれ月の差を縮めた可能性があります。

このように、日本のプロスポーツ界では確かに生まれ月の偏りが見られますが、その大きさや持続のしかたは競技によって異なり、時代とともに変化していることがわかります。

海外での調査結果

では、海外ではどうでしょうか。

オーストラリアのコブリーらの研究チームは、多数の国やスポーツのデータを集めて、生まれ月の違いがどのように表れているかを総合的に調べました（２）。これは「メタ分析」と呼ばれる方法で、これまでに発表された複数の研究をまとめて統計的に整理したものです。その対象には、サッカーやアイスホッケー、ラグビー、水泳、陸上競技など幅広いスポーツが含まれていました。



（写真提供：Photo AC）

結果はきわめて明快でした。多くの国、多くの競技において、学年の中で年上にあたる生まれ月の選手が、プロやトップレベルに進む割合が高かったのです。特にサッカーやアイスホッケーなど人気が高く競争の激しいスポーツほど、この傾向は強く現れました。

たとえばアイスホッケーの強豪国カナダでは、１月から３月生まれの選手が過剰に多く、年末生まれの選手は大幅に少なくなるというはっきりした偏りが報告されています。

（２）Cobley, S., Baker, J., Wattie, N., & McKenna, J. (2009) “Annual Age-Grouping and Athlete Development: A Meta-Analytical Review of Relative Age Effects in Sport.” Sports Medicine.

競争の激しいスポーツほど

こうした違いの背景には、子どものころの体格や体力の差があります。同学年で年上の子どもは背が高く力も強いため、選抜や試合で有利になりやすく、指導者の目にとまる機会も増えます。

その結果、より良いチームで練習したり、出場機会を多く得たりする好循環につながります。逆に年下の子どもは不利な立場に置かれ、途中でスポーツをやめてしまうことも多いのです。

コブリーらの研究は、こうした生まれ月効果が「日本だけの現象ではなく、国際的に広く見られる」ことを示しました。

そして特に競争の激しいスポーツほど、その影響が強くなるという共通点も明らかにしました。

※本稿は、『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。