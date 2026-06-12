ぬいさんが叫んだ！　お家で一緒にTVを見たら…（前編）

4,000匹以上のぬいぐるみと暮らす小説家・新井素子さんの日常がここに。「ぬい活」が一般化するはるか以前、「ぬい」という呼称を生み出し、社会からずっと変人扱いされてきた新井さん。「ぬいぐるみは生きている」と本気で確信し育んだ「ぬい」たちとの生活には、ただごとではない発見と幸せのヒントが詰まっていました。

* * * * * * *

新井さん家のぬいは “TV好き”

さて。

ぬいぐるみと一緒に生活していて、楽しいことは一杯あるんですけれど、“一緒に遊ぶ”って、これはかなり上位にきますよね。その遊び方も沢山あって、“ぬいさんと一緒に散歩”とか、“ぬいさんと一緒に旅行”とか、“ぬいさんと一緒に観劇（あるいは映画）”とか……。

でも、一番簡便なのがこれ。

ぬいさんと一緒にＴＶ！（何たって自宅でできる。ひとによっては、また、ぬいのサイズによっては、一緒に出かけるのが「ちょっと……」って思うこともあるかも知れませんが、これはその辺、楽勝です。何たって、おんなじ家にいるんだもん。）

よその家のぬいぐるみのことは、私、よく判らないんですけれど。うちのぬいさんに限っては……その……ＴＶが好きな子が多いです。いや、もう、もの凄くいます。うちのぬいさんって、世間一般からみると、やたらとＴＶが好きなんじゃないのか？

その理由は……何となく、判ります。



うちでは、旦那が、もの凄くＴＶが好きなんです。なのに、私は、ＴＶが別に好きじゃない（というか、自分では、ほぼ見ない）。だから、うちでは、特に旦那が会社員だった頃は、ＴＶ、ついている方が稀だったんです。（会社員時代の旦那は、あまりうちにいなかった。そして、ずっと家にいる私は、地震があった時しかＴＶをつけない。――これは、地震速報を確認する為です。うん、私、地震でもない限り、まず自分でＴＶはつけないよなあ――。というか、何故かうちの電化製品は、私が触ると壊れる傾向が強く……「事情がない限りＴＶのリモコンに触るな」って旦那に言われています。実際に、私が触っただけなのに、ＴＶの設定が何故かおかしくなったことが、何回もあったので。）そして、旦那が家に帰ってきてからと、休日は、旦那が起きている限り、我が家はずっとＴＶがついている。



うちのぬいさんは、結構みんな旦那が好きです。だから、その旦那が好きなＴＶ、うちのぬいさんはみんな好きで……でも、平日うちにいる私が、まずＴＶを見ない。

これがどんな結末になるのか……何となく、判りそう、でしょ？

何か、うちのぬいさんにとって、ＴＶって“特別なもの”になっちゃったんですよね、その、気分的に。

いや、別に私は、ＴＶを禁止していた訳でも何でもないんですが……ずうっとうちにいるぬいさんにしてみれば、何が何だか判らないけれど、旦那がいる時には必ずＴＶがついている、私しか家にいない時には絶対にＴＶはつかない、こんな状況が続くと……えーと……。

結果として、うちのぬいさん、ちょっと変な思いを抱くようになってしまったんじゃないかなあ、って。

渋すぎた子ども時代のTV遍歴



ひとは、“禁じられる”ことがあると、それに魅力を感じてしまう。

うちのぬいさんも……そう、だったんじゃないのかな、と。

だから、余計……なんか、うちのぬいさんたち、ＴＶが好きになってしまったのかなって、私は思っています。

旦那が定年になる前は、ごく稀に、旦那が家にいる時にだけ、味わうことができる娯楽。それが、我が家のぬいさんにとってのＴＶ。

ここで、話はまったく変わってしまうのですが。とりあえず、我が家のＴＶ事情について、ちょっと書いておきたいと思います。

ま、旦那の方は、ほんとに簡単。

岡山から東京の大学に進学した旦那は、学生時代、ずっとアパートで独り暮らしだったんです。で……寂しかったのかな、朝起きるとまずＴＶをつける。家にいる間中ＴＶつけている。これ、別に、何か番組が見たい訳じゃなくて、家の中に音がないのが嫌だったんだそうで。

そして、それに対して私の方は。ＴＶを見るという文化がまったくない子供時代を過ごしていたのでした。（これ、ぬいとは関係がないんですが。ただ、これ、書いておいた方があとの理解が楽だと思うので、書いておきます。）

思うに私は、ほんとにＴＶと縁がない子供時代を過ごしていました。両親が共稼ぎで、しかも仕事の関係で夕飯時に親が家にいたことがないという環境でしたので、完全におじいちゃんおばあちゃんに育てて貰った子供でした。そして、チャンネル権（って言葉は、今はないか。私が子供の頃は、一軒の家に一台しかＴＶがないのが普通で、録画もできなかったので、どの番組を見るのかって時に問題になるのが、“チャンネル権”。録画できなかったし、見逃し配信なんかもなかったし、ということは。その時やっていた番組、見損なってしまったら、二度と見ることはできなかったんです。だから、“チャンネル権”は結構大事）を持っていたのは、おじいちゃんとおばあちゃん。



という環境で育ったので、私は同年代のひととお話をした時、ＴＶの話題がまったくあわない！ その年代の人たちが普通に見ていた番組、私、ほぼ見ていない。ほんとに小さい時のことは覚えていないんですが、小学生の頃、私が一番好きだった番組は、『素浪人月影兵庫』。その後は、『素浪人花山大吉』。これ、私と同年代の方で「毎週見てた！」って方に、会ったことがありません。（その後もねー、私が見ていたのは、『銭形平次』『遠山の金さん』……。）

『ガンダム』を見ないままSF作家になった



そして。私が子供だった頃、昭和四十年代の、おじいちゃんおばあちゃんは、普段、まずＴＶのスイッチなんかいれません。おじいちゃんとおばあちゃんがＴＶをつけるのは、家族がみんなで茶の間にいる、御飯を食べている時だけ。あの頃、うちで、ＴＶがついているのは、こういう時間帯以降だけでした。七時か八時に夕飯で、その時ＴＶがついて、その後はつけっぱなしだったのね。で、御飯を食べ終わった後、何となくＴＶを見ていると、おじいちゃんおばあちゃんの選択は時代劇。（両親のうちどっちかが帰ってくるのが、ほぼ十時台でしたから、御飯の後、そのくらいまではうちのＴＶ、つけっぱなし。）

こんな私でしたから。



中学生になった頃、同級生が、当時アイドルであった歌手の話をした時……完璧に私は、それが誰だか判りませんでした。というか、聞いたことがない名前でした。

これ、今なら“苛め”に発展してしまうこともあるような気もしますが、当時はそこまで殺伐としてはいませんでしたので、「えー、もとちゃん、本当に判んないの、誰々だよ？」「……ごめん。知らない」で、話が終わりました。



私が、一応ＳＦ作家であるにもかかわらず、子供時代にアニメをほぼ見たことがないのは、この生育環境故だと思います。当時のおじいちゃんおばあちゃんには、アニメを見るという文化はなかった。変な言い方になるんですが、私の年代（１９６０年生まれ）で、ＳＦが好きで、にもかかわらず、『ヤマト』も『ガンダム』も子供の頃まったく見ていない人間って、あんまりいないような気がします。（ほんとにまったく見ていなかったので……こりゃもう、どうしたものなんだか。）でも……これ……別に私、何か理由があって見ていない訳ではなくて……「そういうＳＦをＴＶでやっている」ということを、まったく知らなかっただけなんです。だから、見なかった。うん、多分、ほんとに、私にはＴＶを見るっていう文化がなかったんだろうと思います。

ぬいさんが叫んだ！

これ。この環境。

うちのぬいさんにしてみれば、どんなもんだったんだろう。

うちの場合、旦那がとにかくＴＶが好き、旦那が家にいる間は、ＴＶ、ずっとついている。けど、旦那が家にいないと……私しか家にいない場合は……間違いなくＴＶ、まず、つかない。旦那が好きで毎週見ている番組があって、うちのぬいさんも、ひょっとしてひょっとしたらその番組が好きで、見たかったのかも知れないけれど……私は、そんなこと、斟酌しない。その番組が始まる時間帯になっても、まったくＴＶをつけようとしない。

なんか……うずうずしていたぬいさんも……いたのかも、知れない、な。

今となっては私、そんなことを思います。

当時のうちの子に申し訳ないような気も、します。

うん、あんたたちが楽しみにしていたこと、もし、当時の私が知っていたなら、そりゃ、ＴＶ、つけたんだけどね。でも、あの頃は、そんなこと、考えもしなかったから。

結果として。

旦那がいて、一緒にＴＶを見ていた時……ぬいさんが、しゃべりだしたんです。

いや。

しゃべっては、いないな。叫んでいる、な。

時々。

珍しく旦那が早く帰ってきてくれて（仕事をしていた頃の旦那は、九時前に帰ってくることがあんまりなかった、だから、九時とか十時くらいに、うちでは夕飯をとることになっていて、その時は、旦那はとにかく帰宅した瞬間にＴＶのスイッチいれますから）御飯食べながらＴＶを見ることになって……そうしたら。

最初は、カピバラのぬい、だったな。うちにはカピバラがやたらいるので（四十匹以上いる）、今となっては誰だかよく覚えていないんですが……その、誰かが。

叫んだんです。

