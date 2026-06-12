『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「北アルプス登山と熊」についてです。

【最終コマ】北アルプス奥地の熊の性格は…？

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シーズンを前に燕岳周辺の情報をチェック

ふと、北アルプス・燕岳近くの人気山小屋の予約状況を調べてみました。

まだ予定も立てていないのに予約状況を見たのは、最近の熊のニュースが少し気になっていたからです。

昨年から各地で熊の目撃情報や被害の報道を目にする機会が増えました。

登山者としては、やはり気になりますよね。



【1】今シーズンの北アルプス登山はどこから始めよう…

もちろん必要以上に怖がっているわけではありません。

ですが…今年の北アルプス一回目の登山は、人の少ない山域よりも、まずは登山者の多いルートから始めようかな…と思った私。

その候補が燕岳周辺です。

人の多い登山道なら熊も近寄りにくい？

燕岳への最短ルートは、中房温泉登山口からの合戦尾根ルート。

このルートは大人気で、今までは登山道を歩きながら、「人が多い…。騒がしいし、北アルプスに来た感じがしない」なんて勝手なことを思っていました。

ところが今年は違います。

「人が多い登山道なら、熊も近寄りにくいかもしれない！」

人が多いことが安心登山の材料になる日が来るとは…。

私は「秘境」とか「最奥」とか、そんな言葉が付くルートが好きです。奥黒部も好きですし、登山者が少ない静かな縦走路にも惹かれます。

でも今年は、まず燕岳あたりで様子見をしてからにしようかな、と少々弱気。

これも毎日のように流れる熊のニュースの影響ですね。私はテレビやワイドショーの影響をしっかり受けてしまう世代です。

そんなわけで燕岳周辺の山小屋を見てみたのですが、そこでまた驚きました。



【2】人気ルートの山小屋はこの時期にもう満室！

7〜8月の予約状況を見ると、平日を含めてほぼ満室。

平日ですよ？

予約制の山小屋がほとんどで…

もしかして、皆さんも私と同じことを考えているのかな？ なんて自意識過剰に…。



【3】人気コースを選んで熊対策するはずが…

また最近は熊の問題だけでなく、山小屋の予約事情も登山計画に大きく影響するようになりました。

感染症が広がる前は、繁忙期を除けば山小屋は必ずしも予約が必要ではなかったので週末の天気予報を見て、「よし、晴れ予報だから行こう」と決めることもでたのです。

ところが今は、完全予約制や事前予約制を採用する山小屋がほとんど。人気の山小屋は数か月前から予約が埋まっています。

登山計画も準備も、今年はより慎重に

山小屋側にも人手不足や食材輸送、宿泊人数の管理など、さまざまな事情がありますから、予約制が必要なのは理解できます。

このような山小屋予約の難しさに加え、新たに熊の問題も加わったことで登山計画を立てる際に以前より増して現地情報を調べる事柄が増え、チョット準備疲れを感じる事も…。

ですが北アルプス始め、山では熊と登山者がお互いの領域を守りながら、共存してきました。

登山者としてできる対策はしっかり行った上で、山を楽しみたいと思っています。