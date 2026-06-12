今から50年前に絵本作家のやべみつのりさんが描いた子育て絵日記を、芸人で漫画家の矢部太郎さんが1冊の本にしました。完成した『光子ノート』を前に語り合う父と息子の会話から、少し風変わりな矢部家の様子が見えてきて――（構成：山田真理 撮影：村山玄子）

みつのりさんが描いた『光子ノート』は38冊も！

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992ページもあるフルカラーの本が完成

太郎 2025年10月、僕が立ち上げた出版社「たろう社」から『光子ノート』がようやく刊行されました。誰に見せるわけでもなく、お父さんが僕の6歳上の姉である光子ちゃんの成長の日々を描き続けた子育て絵日記「光子メモノート」を1冊にまとめたものなんだよね。

みつのり なんと992ページもあって、『広辞苑』くらいの分厚さ。僕の故郷である岡山県倉敷市の美術館で太郎と二人展を開催したとき、そこで初めてお披露目したのだけど、まあお越しいただいた皆さん驚いてた。

太郎 そもそも、元になった「光子メモノート」が38冊もあるからね。でも全部を書籍化するのはさすがに無理だったので、光子ちゃんが保育園に入園してから、僕が生まれた頃までの3年間が描かれた20冊にしぼったけど、それでも多すぎる。

どのページも面白いから基本的に抜粋もしていないし、フルカラーにするために良い紙を使ったから、重さも約1キロあるし……。まさに読む鈍器。（笑）

みつのり すごいよね〜。展覧会を見てくれた人から、「自分が子育てしていた頃を思い出した」とか「昭和の風景が懐かしかった」とか、いろんな感想をもらったのが嬉しかった。

太郎 「なんだか涙が出てきた」って言ってくれる人もいたね。昔からこのノートの存在は薄々知ってはいたけれど、全部をしっかり見たのは僕が漫画を描き始めてから。5〜6年前のある日、お父さんが段ボール箱にどさっと詰めて送ってくれたんだよね。

みつのり 漫画のネタになるんじゃないかと思って。



出版された『光子ノート』より

太郎 全部で約1800ページにもなるノートをめくるうちに、僕は「なんかとんでもないものを見た」っていう気持ちになったんだよ。ほぼ毎日描かれているし、絵の描き込みの量もものすごいじゃない。

みつのり 光子が生まれてから小学校に上がる頃まで、僕はあんまり仕事をしてなかったから。時間だけはいっぱいあったんだよ。（笑）

太郎 当時、お父さんはフリーのイラストレーター。後に、絵本や紙芝居の作家になるのだけど、この絵日記は、出版はもちろん、誰かに見せることを想定していないから、ある意味で嘘がないというか、本当の気持ちをさらけ出しているものだと思った。

みつのり そう、ありのまま。

太郎 僕も漫画の仕事をしているからわかるけど、自分の体験を作品にする時は、どこかエピソードを誇張したり、逆に削ったりする演出も必要でしょ。だけど、そんなことをせず、飾らずに描かれていて、すごく羨ましいと思った。

今は子育てのエッセイや漫画が世の中にたくさんあるけれど、そうした他人に見せることを前提にしたものと、お父さんのノートは明らかに違う魅力があると感じて、「これを絶対、本にしたい」と考えたんだ。

みつのり 太郎の気持ちは嬉しかったけど、まあ僕は実現不可能だろうと思ったよ。

太郎 実際、僕が付き合いのある出版社に企画を持ち込んでみたけど、「うちではちょっと難しいので、ほかの会社を紹介しましょうか」って体よく断られたしね……（笑）。

告白して1回フラれただけでも切ないのに、次の人にも断られたらもっと悲しい――。それならば、「自分で出版社を作ろう！」と。小さい時にお父さんと絵本を作って遊んでいた頃に使っていた、僕の名前が入った「たろう社」という社名に決めました。

みつのり そのへんのいきさつは、僕はまったく知らない。だって、「本にする」と言ったきり連絡をよこさないんだもの。そもそも、ノートに描いただけの絵をどうやって本にするんだろうと不思議だった。

太郎 本の装幀デザイナーさんにも手伝ってもらいながら、スキャナーでページを1枚1枚読み取っては、パソコンでトリミングや大きな汚れを取る画像処理をして、コツコツ編集したんだよ。光子ちゃん本人である、お姉ちゃんにも手伝ってもらったしね。

みつのり そうだったんだ。



「光子が生まれてから小学校に上がる頃まで、僕はあんまり仕事をしてなかったから。時間だけはいっぱいあったんだよ。（笑）」（みつのりさん）

頼まれた絵ばかり描くうちに疑問が湧いて

太郎 僕が小さい頃の記憶では、お父さんはいつも絵を描いていた。ちゃぶ台に並んだ家族4人分のご飯を前に、「描くから食べないで」とか言い出して、描き終わる頃にはご飯が冷めちゃってる。

お墓参りをしている時も描いていたし、お姉ちゃんに聞いたら、スーパーでも急に絵を描き出すから、警備員さんに職務質問されたっていうじゃない。（笑）

みつのり そうだったっけ？ 今はもう、あの時ほどじゃないけどね。

太郎 小さい頃から、絵を描くのは好きだったの？

みつのり そうだね。6人きょうだいで、兄たちは野球が得意だったけど、僕はそういう仲間に入れない子で落書きばっかりしてたから。あと、近所の空き地に来る紙芝居もよく見に行ってたね。

太郎 高校で工業デザインを勉強して、広島にある自動車会社の宣伝部に就職したんだよね？

みつのり そう。初任給が高かったんだよ。その頃の僕は、お金を稼いで親に渡すことが子どもの役目だって、なぜか思っていたの。だから、とにかくお金を稼げる仕事がしたかった。

太郎 僕の知ってるお父さんと、ずいぶん違うぞ（笑）。その後、お金にならない仕事に就くのに。



出版された『光子ノート』より

みつのり ほんとだねー（笑）。でも、仕事のかたわら絵本を自費出版したり、コマ撮りアニメを作ったりはしていたんだよ。そこで知り合った詩人の友だちに誘われて、無謀にも会社を辞めて東京へ出てきちゃった。

太郎 いくつの時？

みつのり 25歳だったかな。友だちの紹介で、東京に来てからも広告とかの仕事はたくさんあったけど、頼まれた絵ばかり描くうちに、「絵を描くってこういうことなのか？」みたいな疑問が湧いてきて。

なんだか行き詰まってしまって、自爆的というのかな。友だちによれば、飲めないお酒で酔っぱらっては新宿の大通りに飛び出して「轢けー！」とか叫んでいたらしいよ。

太郎 お母さんと出会ったのは、そんな暗黒時代だよね。

みつのり 高円寺の僕のアパートに、友だちが連れてきたんだよ。その頃の僕は、だらしない恰好で髪も長く伸ばしっぱなしだったんだけど、しばらく話しているうちに彼女が突然、「床屋さん、しましょうか？」って言いだした。

太郎 理容師でもなんでもないのに。（笑）

みつのり 新聞紙を床に敷いて、チョキチョキ切ってもらいながら、「こういう人と結婚できたらな」とふと感じたの。特にカワイイとかは思わなかったけど。

太郎 ちょっとーっ！（笑）

みつのり 太郎も知ってるとおり、お母さんの実家はものすごい山の中にあってね。そこで自給自足のような暮らしをしてきていたから、生活力とか、そこにあるものでなんとかする力が強かった。

太郎 「あるもの」で……（みつのりさんを指さして）。確かにノートを見ると、お母さんは光子ちゃんの服を自分で縫ったり、毛糸で編んだりしてるもんね。

みつのり 光子のズボンのお尻に穴が開いたら、そこを毛糸で繕いながら、動物のしっぽみたいにしてやるとか、工夫が上手な人ですよ。とにかく、当時僕のまわりにいた女の人たちと、まとっている空気感が違っていて。彼女も詩を書いていたから、そこも気が合ったのかもしれないね。

太郎 なぜかお母さんも結婚をOKしてくれて、翌年にお姉ちゃんが生まれた。

みつのり そう。当時の僕は仕事もなくて、自分が本当にやりたいこともわからず、人生どん底だった。だからお母さんが働いてくれていたんだけど、そんななかでふいに子どもができちゃったわけです。

太郎 「光子」っていう名前に決めた出来事があったんだよね。

みつのり いよいよ今日生まれそうって日に外出先の東京駅から家に電話を入れたら、手伝いに来ていた母から「元気な女の子が生まれたよ」と聞かされたの。中央線に乗って帰ったんだけど、その車内が窓から射し込む日の光でものすごく明るくて、その光に乗客の女性たちが包まれていてさ。それで「名前は光子にしよう」と決めたんだ。

太郎 お父さんの気持ちも上向いていたんだね。

みつのり とにかくそれまでが暗かったからねえ。人間は結局、生まれて死んでいくわけだけど、そのなかでも、子どもを授かる時の感情というのは、やっぱり僕にも特別なものだったんだよ。

＜後編につづく＞