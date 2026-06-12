『トイ・ストーリー』の付録付きブック登場！ A4が入るトートバッグなど付属
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のトートバッグとポーチが付録の公式ムック「トイ・ストーリー5 スペシャルブック」（学研ホールディングス）が、7月21日（火）から発売される。
【写真】裏面のサインデザインもかわいい！ トートバッグ＆ポーチ詳細
■リリーパッドのポーチも付録！
今回登場する「トイ・ストーリー5 スペシャルブック」は、7月3日（金）公開の最新作『トイ・ストーリー5』のストーリーやキャラクター紹介、おはなしページなどを掲載する公式ムック。
付録のトートバッグは、表裏でデザインが異なり、両面使いが可能。ジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤーの缶バッジや、エイリアンのチャームが付いたにぎやかな仕上がりの表面と、キャラクターたちのサインがプリントされたシンプルなデザインの裏面が楽しめる。
また、A4サイズが入る大きさで、通園・通学やおけいこ用バッグなど、荷物が多くなりがちなシーンでも活躍するだろう。
さらに、『トイ・ストーリー5』に登場する新キャラクター、リリーパッドのクリアポーチは、トレーディングカードも収まるサイズで、小物入れとしても使える。
【写真】裏面のサインデザインもかわいい！ トートバッグ＆ポーチ詳細
■リリーパッドのポーチも付録！
今回登場する「トイ・ストーリー5 スペシャルブック」は、7月3日（金）公開の最新作『トイ・ストーリー5』のストーリーやキャラクター紹介、おはなしページなどを掲載する公式ムック。
また、A4サイズが入る大きさで、通園・通学やおけいこ用バッグなど、荷物が多くなりがちなシーンでも活躍するだろう。
さらに、『トイ・ストーリー5』に登場する新キャラクター、リリーパッドのクリアポーチは、トレーディングカードも収まるサイズで、小物入れとしても使える。