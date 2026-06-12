ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日）、メキシコ市で開幕戦が行われ、１次リーグＡ組で開催国のメキシコ（世界ランキング１４位）が南アフリカ（同６０位）を２―０で下した。

１１日は同組の韓国（同２５位）―チェコ（同４０位）戦も行われ、１２日にはＢ組のカナダ（同３０位）、Ｄ組の米国（同１７位）が初戦を迎える（世界ランキングは６月１１日時点）。

メキシコ２―０南アフリカ

開催国メキシコが南アフリカを圧倒し、白星スタートを切った。序盤から鋭い出足で好機を作り、キニョーネスのシュートで先制。後半にＲ・ヒメネスが頭で決めて突き放した。南アフリカは後半に２人が退場するなどして反撃できず、無得点に終わった。

アギーレ監督「野心と夢に限界はない」

８万人超が詰めかけた「アステカ競技場」で、地元メキシコが凱歌（がいか）をあげた。前回大会は１次リーグで敗退し、復権をかけるホスト国が、存分に持ち味を発揮した。

開始早々の１０分頃、南アフリカのＧＫウィリアムズが前方の味方にパスを出した瞬間、メキシコのリラが猛ダッシュで間合いを詰めた。相手がトラップする方向に鋭く反応して体をぶつけ、こぼれ球を拾ったキニョーネスが強烈なシュートをたたき込んだ。後半にはエースのＲ・ヒメネスが頭で２点目を挙げて勝負あり。大会第１号ゴールのキニョーネスは「素晴らしいスタジアムで、最高のファンの前で決められて興奮している」と破顔した。

選手として１９８６年メキシコ大会に出場した元日本代表監督のアギーレ氏のもと、持ち味を存分に発揮した。派手さはないが、正確な技術と規律、そしてあふれ出す闘争心を前面に出し、球際で圧倒。リードした後は緩急をつけた試合巧者ぶりで、相手２人を退場に追い込んだ。身体能力に頼らないスタイルは日本が目指してきた形でもある。

古代帝国の名を冠した会場は、７０年にブラジル３度目の優勝を飾ったペレが「王様」に君臨し、８６年には「５人抜き」、「神の手」でアルゼンチンを頂点に導いたマラドーナが「神の子」になった場所。アギーレ監督は「もっといいプレーができる。野心と夢に限界はない」と満足そう。世界でも特別なサッカーの聖地で、メキシコが力強く一歩を踏み出した。（星聡）