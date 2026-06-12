サッカー日本代表　キャプテン遠藤航が離脱「後悔はない」代表引退表明　新主将に板倉滉、町野修斗を追加招集　FIFAワールドカップ2026

FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のキャプテン、遠藤航選手がケガのためチームを離脱。

初戦を3日後に控える中、緊急事態発生です。

遠藤選手の離脱はチームに帯同していた山本昌邦技術委員長が発表しました。

山本昌邦技術委員長：

ご報告です。本日遠藤航選手がチームをすでに離れました。本当に本人が悔しいと思っていたと思います。

左足首のケガのためチームを離れた遠藤選手は、自身のSNSで心境を明かしました。

「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。今回の活動をもって代表を引退する事にします。日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。応援しましょう」とコメント。

遠藤選手の離脱を受け板倉滉選手がキャプテンとなり、町野修斗選手が追加招集されます。

板倉滉選手：

よろしく頼むと言われましたし、しっかり引き継いでチームメートに還元しないとなと思います。

堂安律選手：

板倉滉がしっかり先頭に立ってやってくれると思う。彼をサポートできるようにしっかりやっていきたい。

長友佑都選手：

僕ら経験あるベテランだったりとかが、前を向かせられる存在意義を出せるんじゃないかなと思う。絶対つなぎますよ。