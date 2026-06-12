巨人が、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と今季途中の入団で基本合意に達した。細部の手続きが完了次第、ナショナルズから正式にリリースされて退団し、帰国してチームに合流する見込みだ。

ＮＰＢ通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた左腕。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナー３Ａで３登板０勝１敗、防御率５・６８。同２Ａでは８登板２勝１敗、防御率２・１５の成績を残していた。

巨人は昨年６勝のグリフィンがメジャーのナショナルズに移籍。その他の左投手で昨年の先発成績は井上が４勝８敗、森田が３勝４敗、横川が２勝０敗、石川が１勝０敗、又木が０勝１敗で、シーズンオフから「左の先発」を課題として整備を進めてきた。

その事情もありドラフト１位では即戦力左腕の鷺宮製作所・竹丸を１位指名。竹丸は開幕投手を務めて開幕戦勝利を挙げ、ここまで５勝と期待に応えている。竹丸と同学年の井上も５勝と奮闘。左投手では山城、森田、又木も白星はないが１軍で先発を経験した。そこに日米で経験豊富な小笠原が加わることで「左腕王国」形成が期待される。

先発では右投手では戸郷も３勝を挙げ、ベテランの則本、田中将、新外国人のウィットリーらも奮闘。山崎は右肩コンディション不良からの復帰へ順調に階段を上っている。

小笠原は巨人戦通算１２勝１２敗。プロ初勝利、プロ初完投、プロ初完封はいずれも巨人戦で挙げた。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ電撃補強で層が厚くなる。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。１８０センチ、９３キロ。左投左打。