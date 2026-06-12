日本の主力ロケットH3ロケット6号機がきょう12日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられ、打ち上げは成功しました。

（記者）「H3ロケット6号機が打ち上げられました、宇宙に向かいゆっくりと上昇している」

予定された軌道に到達 打ち上げ成功

H3・6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功。

搭載されていた大学や民間企業が開発した小型衛星6基も、順次軌道へ運ばれたとみられています。

補助ロケットを使わず 日本の大型主力ロケットとしては初めて成功

今回の機体は、低コスト化のため補助ロケットを使わず、メインエンジン3基のみで打ち上げられました。補助ロケットを使わない打ち上げ成功は、日本の大型主力ロケットとしては初めてです。

H3ロケットは去年12月、8号機の打ち上げに失敗。

今回の打ち上げは、失敗の要因となった衛星の台座を樹脂で補強する対策などを行い、その内容を検証するため大型衛星の重量を再現した金属の重りが積まれています。

すべての衛星を分離した後も、機体は重りを積んだまま飛行を続け、データを取得する計画です。

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