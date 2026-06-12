紳士服業界で初の首位交代 AOKI HDが青山商事を抜く
デスク「紳士服大手・AOKIホールディングスの2026年3月期の売上高が青山商事を上回り、初の業界トップになったね」
記者「はい。AOKIの売上高は1945億円となり、1890億円の青山を抜いて、初の業界トップに立ちました。近年は働き方改革でテレワークが増えたり、年間を通じてカジュアルな服装での勤務を認める企業の増加など、紳士服業界を取り巻く環境変化は大きく、主力のアパレル以外の事業で差が出た形です」
デスク「AOKIは事業の多角化も早かった」
記者「AOKIは約30年前からブライダルやカラオケ、複合カフェなどの事業を育ててきました。複合カフェは主力のアパレル事業に次ぐ主力事業として、グループ業績の安定化に貢献しています。一方、青山も近年は靴修理などの総合リペアサービス運営会社を完全子会社化するなどしており、各社とも生き残りをかけて新たな需要の掘り起こしを急いでいます」
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記者「はい。AOKIの売上高は1945億円となり、1890億円の青山を抜いて、初の業界トップに立ちました。近年は働き方改革でテレワークが増えたり、年間を通じてカジュアルな服装での勤務を認める企業の増加など、紳士服業界を取り巻く環境変化は大きく、主力のアパレル以外の事業で差が出た形です」
デスク「AOKIは事業の多角化も早かった」
記者「AOKIは約30年前からブライダルやカラオケ、複合カフェなどの事業を育ててきました。複合カフェは主力のアパレル事業に次ぐ主力事業として、グループ業績の安定化に貢献しています。一方、青山も近年は靴修理などの総合リペアサービス運営会社を完全子会社化するなどしており、各社とも生き残りをかけて新たな需要の掘り起こしを急いでいます」
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