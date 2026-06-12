プロ野球・日本ハムの本拠地スタジアムDJなどで活躍するタレント、エバンズ・マラカイが12日、自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。

オーストラリア人の父とイギリス人の母を持ち、北海道北広島市で生まれ育ったマラカイ。スタジアムDJのほか、バイリンガルMC、ラジオDJとしても活躍。2020年に配信された恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に出演し話題を集めていた。

この日、ウエディングショットを添えて「この度親友と結婚しました」と報告。「自分が求めていたもの全てを兼ね備えていて、どんなに落ち込んでも、どんなに頑張れなくても、笑顔にしてくれる、元気をくれる、太陽みたいな女性です」とお相手に感謝し「これからもマラカイ夫婦を応援していただけたら幸いです」と呼びかけた。

この投稿には、バチェロレッテに出演した當間ローズが「マラカイ改めておめでとう 自分の事のように嬉しい 二人で最高の美しい愛を育んで、世界一幸せな夫婦になってね！心からの祝福を！末永くお幸せに！」と反応。ファンからも「自分はホークスファンですがマラカイさんが大好きです！開幕戦PayPayドームでスタメン発表した時はめちゃくちゃ興奮しました」「おめでとうございます人生のバッテリーどうか末永くお幸せに！！」と祝福の声が寄せられた。