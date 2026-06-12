タレントの清水あいり（33）が12日、自身のXを更新した。

清水は10、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に招待されたことを報告。「音楽を愛する人々の情熱が響き合う会場は強い一体感に包まれていてその空間を共有できたこと、すごく特別な経験になりました。心揺さぶられる音楽と圧巻の表現力 そしてステージから伝わる熱量にたくさんの刺激とエネルギーをいただきました、幸せな時間をありがとうございました」と感慨深げにつづった。

また「最後に、事務所単位でご招待いただいたので巨乳だからご招待していただいたわけじゃないでおま」と呼びかけた。

この投稿には「これだから清水あいり大好き」「あいりさんのご活躍だからこそ招待されたものと認識してます！最後の文章が素敵です笑」「事務所単位って逆にすげえよな」「最後いいな笑」「最後に大事なこと書いてある」「この方ほんまにおもろい好きです」「最後の一言最高」とさまざまなコメントが寄せられた。