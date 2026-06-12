若槻千夏、自身の“類似タレント”と初対面から意気投合「同じ人が芸能界にきて嬉しい」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

6月9日（火）に放送された同番組では、若槻が“引き締め芸”で話題の女性芸人と意気投合する場面があった。

【映像】「生き別れ？」若槻千夏とハモり、シンクロする“類似タレント”

今回は、番組初の芸人のゲスト・吉田結衣（カーネーション）が登場。

なんとなく吉田が「吠えていそう」というイメージから、世間では2人が共演しているイメージがあるそうだが、実は今回が初対面とのこと。

しかし、この日の衣装の色が2人とも蛍光の明るい緑ということもあり、若槻は開始早々「ちょっと類似タレントだな」と笑いを誘う。すると、その予感は見事に当たり…トークでも息の合った“シンクロ”を見せることに。

心理テストの前に、吉田のプロフィールとともに「現場が引き締まるような発言はお笑いの新たなジャンル『引き締め芸』と呼ばれている」と紹介されると、思わず本人は苦笑い。

「これは千鳥のノブさんが（番組で）『お前がいると引き締まる』『お前がバラエティを引き締めている』っておっしゃったんですけど、本当にそんなつもりないです！ ちょっと正義感が強めくらいの感じで…」と弁明する。

これに若槻は爆笑するも、「でも嬉しいです。正義を振りかざすのって、結構疲れるじゃないですか」と吉田のスタンスに共感。吉田も「疲れます。すり減らして正義振りかざしてます」と同調した。

さらに、ヒートアップした若槻は「嫌われていくだけで、だったらこんな役やらないほうがいいって思うけど、やらなきゃいけないじゃないですか…」と語り出すと、吉田とともに「「私たちはね」」とシンクロ。

まさかのハモりにスタジオが爆笑するなか、若槻も「同じ人が芸能界にきて嬉しい。私、1人だったんです！ こっちの人間ってどんどん減っていく。年齢重ねると嫌われたくないとか、疲れるし…」と本音を吐露した。

吉田も深く共感しながら「私は宿命と思ってやってます」と決意を示すと、若槻は「嬉しい！ マジでお茶しません？」と、似たもの同士ですっかり波長が合ったようだった。