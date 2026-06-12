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１０ フィジカルＡＩ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「読売３３３」が２４位にランクインしている。



株式相場はこのところＡＩ・半導体関連銘柄に振り回されて荒い動きが続いており、日経平均株価は３日に６万８４０２円の史上最高値（終値）をつけたあと、その後は軟調に転じ、８日には２５６３円安と今年２番目の下げ幅を記録した。９日は反発したが、１０日は再びマイナスで終了。今日は２０００円を超える大幅な上昇となっているが、予断を許さない状況だ。



そうしたなか、「読売３３３」（読売株価指数）の堅調ぶりに注目が集まっている。「読売３３３」は、２５年３月２４日に算出・公表がスタートした指数で、日本を代表する３３３の銘柄で構成され、全ての構成銘柄を同じ比率で組み入れる「等ウエート」で算出していることで、特定企業の値動きに左右されにくいのが特徴。日経平均株価が史上最高値をつけた６月３日に読売３３３も５万１２５０円の最高値をつけ、８日には４万９７６２円に下落したが、この間の下落率は２．９％と日経平均株価の下落率６．４％に比べ下げ幅は小幅にとどまっている。また、今年４月からはＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）のつみたて投資枠の対象となる株価指数に追加されたことで、連動する投資信託をつみたて投資枠の対象商品として組成することも可能となり、こうした点からも注目度が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS