多和田任益・平野良・鳥越裕貴などの実力派が集結 堀越涼（あやめ十八番）の書き下ろし新作 CCCreation舞台『シオヒガリ』9月17日からKAAT大スタジオで上演
CCCreation舞台『シオヒガリ』
CCCreation舞台『シオヒガリ』が9月17日からKAAT大スタジオで上演される。脚本・演出は堀越涼（あやめ十八番）。出演は多和田任益・平野良・鳥越裕貴など。
本作は、堀越涼（あやめ十八番）が脚本・演出を手がける書き下ろしオリジナル新作。
CCCreationと堀越によるオリジナル作品としては、『沈丁花』『白蟻』に続く3作目となる。
音楽監督には吉田能（あやめ十八番）、振付には平原慎太郎（OrganWorks）、中川絢音（水中めがね∞）を迎え、生演奏を交えながら、振付が異なる2バージョンで上演される。
出演は、2024年上演の舞台『白蟻』にも出演した多和田任益、平野良に加え、鳥越裕貴、野田裕貴、彩乃かなみらが名を連ねる。
CCCreation舞台『シオヒガリ』
物語の舞台は、温暖化による海面上昇で国土の一部が水没した近未来の日本。
酷暑の東京で、劇団「トコシエ」を率いる劇作家・的形修司（多和田任益）は、新作公演の創作に追い詰められていく。
“社会を描くべきか。それとも、自分自身を描くべきか。”
的形とともに劇団で創作に向き合う演出家役を平野良、劇団員役を野田裕貴が演じる。
また、鳥越裕貴は沈みゆく地で生きる男として、劇団の物語と交差するもうひとつの視点を担う。
評価、動員、時代の空気、仲間たちとの衝突―。
創作を巡る現実と、壊れかけた心身との狭間で、修司は自らの「表現」と向き合っていく。
公式サイトはこちら。
https://www.cccreation.co.jp/stage/shiohigari/
（文：エントレ編集部）
CCCreation Presents
舞台「シオヒガリ」
【脚本・演出】堀越涼（あやめ十八番）
【音楽監督】吉田能（あやめ十八番）
【振付】平原慎太郎（OrganWorks） / 中川絢音（水中めがね∞）
【出演】
多和田任益 平野良 鳥越裕貴 野田裕貴 谷戸亮太 彩乃かなみ
小口ふみか 武市佳久 中島多羅 牧田優希 笹川幹太
河村アズリ 並木柊人 長田健生 白井もえ
芳本紗良（アンダースタディ）
【演奏】吉田能 ほか
【振付】★ 平原慎太郎 ☆ 中川絢音
2026年9月17日（木）～27日（日）
9月17日(木)19:00★
9月18日(金)19:00☆
9月19日(土)13:00☆／18:00★
9月20日(日)13:00★／18:00☆
9月21日(月祝)休演日
9月22日(火祝)13:00★／18:00☆
9月23日(水祝)13:00☆
9月24日(木)13:00★
9月25日(金)休演日
9月26日(土)13:00☆／18:00★
9月27日(日)12:00★／16:00☆
公式サイト
https://www.cccreation.co.jp/stage/shiohigari/