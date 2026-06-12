

CCCreation舞台『シオヒガリ』

CCCreation舞台『シオヒガリ』が9月17日からKAAT大スタジオで上演される。脚本・演出は堀越涼（あやめ十八番）。出演は多和田任益・平野良・鳥越裕貴など。

本作は、堀越涼（あやめ十八番）が脚本・演出を手がける書き下ろしオリジナル新作。

CCCreationと堀越によるオリジナル作品としては、『沈丁花』『白蟻』に続く3作目となる。

音楽監督には吉田能（あやめ十八番）、振付には平原慎太郎（OrganWorks）、中川絢音（水中めがね∞）を迎え、生演奏を交えながら、振付が異なる2バージョンで上演される。

出演は、2024年上演の舞台『白蟻』にも出演した多和田任益、平野良に加え、鳥越裕貴、野田裕貴、彩乃かなみらが名を連ねる。



CCCreation舞台『シオヒガリ』

物語の舞台は、温暖化による海面上昇で国土の一部が水没した近未来の日本。

酷暑の東京で、劇団「トコシエ」を率いる劇作家・的形修司（多和田任益）は、新作公演の創作に追い詰められていく。

“社会を描くべきか。それとも、自分自身を描くべきか。”

的形とともに劇団で創作に向き合う演出家役を平野良、劇団員役を野田裕貴が演じる。

また、鳥越裕貴は沈みゆく地で生きる男として、劇団の物語と交差するもうひとつの視点を担う。

評価、動員、時代の空気、仲間たちとの衝突―。

創作を巡る現実と、壊れかけた心身との狭間で、修司は自らの「表現」と向き合っていく。



公式サイトはこちら。

https://www.cccreation.co.jp/stage/shiohigari/



（文：エントレ編集部）