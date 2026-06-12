【アリババと盗賊なねこ】盗賊たちのお宝は？ ねこたちのあとに「開けゴマ」を唱えると
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ねこがいればみーんな幸せ!?
WEBアニメも大人気！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
ねこあるあるが満載の、かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソードの数々。元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる物語をぜひお楽しみください。
■◆アリババと盗賊なねこ
■◆元となったむかしばなし
アリババと盗賊
むかし、ペルシャの国にアリババという貧しくも心優しい青年がいました。ある日、アリババは山で40人の盗賊たちを見かけます。盗賊たちが「開けゴマ！」と唱えると洞窟が開き、中には財宝が隠されていました。
一部始終を見ていたアリババは盗賊たちがいなくなった後、呪文を唱えて中にある財宝を持ち帰って大金持ちになりました。その話を聞いた強欲なアリババの兄は、自分も財宝を狙ってその洞窟に入ります。しかし、見つけた宝に夢中になり、呪文を忘れて洞窟に閉じ込められてしまったところを強盗に見つかって殺されてしまうのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』