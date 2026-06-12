タレントの千秋が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。長女について語った。

2002年にお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と結婚し、翌年長女を出産。07年に離婚し、16年にテレビ局社員の男性と再婚したが24年に離婚を公表した千秋。

幼少期から熱烈な阪神タイガースファンで、この日も共演の松嶋尚美に阪神愛を語った。

松嶋が「遠藤くんがこないだ番組に来てくれた時に、記憶がエグくって。何月何日のこの試合の…って」と、松嶋が遠藤と共演した際に、遠藤の阪神ファンぶりに驚いたことを話すと、千秋は「遠藤くんはちっちゃい頃から野球やってた野球少年だから。遠藤くんと結婚してた時は、すんごい教えてくれるの。それで大分勉強した。でも遠藤くんがいなくなってからはさっぱり分からなくなって、娘にはあんまり教えられることがない」と笑った。

さらに「娘も超阪神ファンだよ」といい「大学の卒論が何か阪神タイガースのマーケティングについてみたいな。『虎党とマーケティングについて』って卒論を書いてた」と明かした。