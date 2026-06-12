北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」。その中で、ひときわ「王道アイドル」としての輝きを意識しているのが、トレードマークのツインテールが印象的な斉藤心春だ。そのスタイルを貫くに至った原点と、アイドル人生を決定づけた“運命の出会い”に迫った。（「推し面」取材班）

「メンバーの個性が豊かでカラフル。それが合わさって一体感があるのが私たちの魅力です」。グループの強みをそう語る斉藤。クールな表情で魅せる者、大人びた仕草で惹きつける者、予測不能な動きで観客の視線を奪う者。様々な表現を目指す仲間たちがいる中で、彼女は自らを「ツインテールで王道アイドル担当」と、少し照れながら口にする。

その言葉通り、ステージでの斉藤は、ファンが思い描く“アイドル”のイメージを裏切らない。元気な笑顔、指先まで意識された可愛らしい仕草、そしてファンに向けるまっすぐな視線。それは単なる役割分担ではない。アイドル愛に根差した、譲れない美学と確固たる意志の表れだった。そのルーツは少女時代にさかのぼる。

「小学生の時に『アイカツ！』や『ラブライブ！』といったアイドルのアニメにハマって。やっぱり自分はアイドルが好きなんだなって気づいたんです」。テレビの画面越しに歌い、踊り、ファンに夢を与える少女たちの姿に胸をときめかせた。だが、それはあくまで“二次元”の世界。決して手の届かない、画面の向こうにあるものだと思っていた。その壁を打ち破る衝撃的な出会いが、中学生の時に訪れる。きっかけは、何気なく開いたYouTube。画面に映し出されたのは、アイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」。キラキラとした衣装、心を掴むメロディー、そして完璧なパフォーマンス。アニメの世界でしかあり得ないと思っていた輝きが、すぐそこに三次元の存在として息づいていた。「『こんな風になりたい！』って、強く思って。それからオーディションを受けるようになりました」。

特に、元メンバーである齊藤なぎさの姿は強烈だった。「一目見て『この子みたいになりたい、理想のアイドルに出会った！』と思いました」。ファンへの揺るぎない愛を常に言葉にし「自分はこういうアイドルでいるんだ」という強いプロ意識を貫く姿。その圧倒的な輝きは、目指すべき道の、揺るぎない道標となった。

“王道”とは、いつの時代も誰かの憧れであり続けること。かつて自分がそうであったように、今度は自分が誰かの夢になる番なのだ。その思いが、斉藤をまた次のステージへと走らせていく。