小6の娘から「漬物はきゅうり以外認めない」と言われたという投稿が、SNSで話題を集めている。

【映像】全国に600種類あるご当地漬物

投稿したのは、八百屋歴15年の青髪のテツさん（@tetsublogorg）。小6の娘から「漬物はきゅうり以外認めない。他のは出さないで」と言われ、「みんなは白米の相棒にどの漬物を選ぶ？」という問いかけを、Xに投稿した。

“白米の相棒”は譲れない… 全国から集まった“推し漬物”！

投稿を見た人からは「ナスの浅漬けが…ない…」「白菜の漬物で逆転を狙うしか」「高菜がない」「野沢菜は？」「浅漬けよりぬか漬け派」「やっぱり梅干し一択かな」「どれもそれぞれに美味しい」「キムチ、たくあん、梅干し、きゅうりの順番ですかね」「全部ですが？？」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「娘は、野菜嫌いでキュウリは好きなんですが、他の野菜は食べられないものが多いんです。（投稿主は）投稿した中だと、キムチをよく食べます。一番好きな漬物は、白菜の浅漬けですね。ゆずがきいているとうれしいです」と語り、「“ほかの漬物の候補を出せ”というコメントが多くて、みんな漬物愛がすごいなぁと思いました」と話している。（『わたしとニュース』より）