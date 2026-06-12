女優の石川恋（32）が、きょう12日公開の映画「祝山」（監督武田真悟）で文字通りの“怪演”を見せる。肝試しで訪れた廃墟で禁忌に触れたことで怪異に取り憑かれ、次第に性格がゆがんでいく役どころ。清楚で可憐なルックスが目を引くが、映画では一転。理性を失い、奇行を繰り返す“恐怖の象徴”へと豹変（ひょうへん）する。本紙のインタビューに「意識的に怖がらせたいとか、気味悪がらせたいということは全く意識していなかった。矢口（役名）というキャラクターをどう演じていくか、ということだけに集中していました」と撮影を振り返った。

そんな難役の不気味さを助長しているのが“目”の演技。作中では、怪異に浸食されるにつれ瞳が生気を失っていく様を見事に表現している。「“せりふをどう言おう”とか“どういうふうにお芝居をしよう”というより、意識してたのは目。目って、考えたり喋ってたりすると動くじゃないですか。それは人間らしい反応だと思う。矢口の場合は、目の前の人ではなくその先を見ているような感じ。もう一つまた先を見ているというか、他の何かを見ているような意識でした」。

読売テレビ・中京テレビで放送中のドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」では、主人公の夫を奪い復讐の標的となる大企業の令嬢を熱演中。自身で「彼女ほど卑劣な女性に出会ったのは初めて」と語るほど強烈なヒール役だ。それでも「面と向かってすごく嫌なことを言ったりしますが、それって普段の生活では絶対にやらないこと。作品の中では嫌われてなんぼだと思ってるので、楽しく演じています」と、現実の自身とは切り離し悪役を全うしている。「『祝山』も、パブリックイメージからすると新しい見え方だと思う。“この役、石川さんがやるんだ”と、驚かせられるようなことをたくさんやっていきたいです」と力を込める。今後もイメージを覆すような強烈な演技を見せてくれそうだ。