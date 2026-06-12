チームと共同でインスタグラム更新

バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は12日までに、野中瑠衣と共同でインスタグラムを更新。野中の地元でのオフショットが公開され、ファンの間に反響が広がった。

野中が幸せそうな表情で愛犬を抱きしめている。地元・秋田で過ごしたオフを、チームと自身のインスタグラムで公開した。

「愛犬ハクと北欧の杜ドッグフェスに行ってきました！ ドッグランや50m走で沢山走ったり、オシャレな首輪や無添加のおやつなど沢山買い物もしました 雨続きの秋田でしたが、この日は天気も良くてとても幸せな休日でした」とし、様々な写真を公開するとファンの視線が集中した。

「可愛いの中の可愛い」

「おりこうのワンちゃんだね 可愛い〜 るいちゃんも可愛い」

「ルイちゃんとお似合いワンコ」

「瑠衣ちゃん！楽しんで良かったですね！」

「愛犬に癒やされていますね」

野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表に初選出され、同年5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。今年は代表からは外れている。



（THE ANSWER編集部）