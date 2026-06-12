敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。球団は「左膝の炎症」が理由と発表。ネット上では悲鳴が相次いだが、ロバーツ監督の報告に安堵と困惑が広がっている。

大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロを叩き込み、衝撃を与えていた。その後も右前打、四球と全打席で出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られ、途中交代していた。

球団は公式Xで「左膝の炎症」が理由と発表。8-6で勝利した試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は取材を受けるロバーツ監督の様子を伝えた。懸念のレベルについては「それほど高くない。ハムストリング辺りに少し違和感があるとのことだった。無理をさせず、賢く対応したかった。明日の試合には出場できると思っているが、今夜は移動もあるため、明日の様子を見て判断する」と軽傷を強調した。

心配された中で指揮官の見解にX上では「ガチでロバーツ信じるからな」「ほんとだな？」「明日ラインナップに戻れんのほんま？」「とりあえず良かった…」と安堵の声が続々。一方、過度な負担を懸念する声も相次いでいる。

前日には投打二刀流として出場した状況もあり、「明日出場可能」の情報には「いや、やめて！ そんなんするから怪我人多いんだって！休ませてよ！」「ほんまに大丈夫かよ」「休ませろ。絶対休ませろ。1週間休ませてもいいくらいだわ。それくらい大谷は大事にしろ」「さすがに休ませたほうがいいのでは？」との指摘も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）