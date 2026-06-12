ひんやりしたい時に♡【ローソン】の「フルーツアイス」をチェック！

夏のおやつといえば、ひんやりおいしいアイスを選ぶ人も多いはず。今回は、【ローソン】で買える「フルーツアイス」と「抹茶アイス」にフォーカス。高級フルーツを使ったアイスバーや、有名店とコラボした抹茶アイス等をピックアップ。気になる人は、さっそくローソンのアイスコーナーをチェックしてみて。

リッチなフルーツアイスバー

アイスマニアの@iceke361さんが、「芳醇なメロンの旨みがダイレクトに伝わる」と絶賛している「日本のフルーツ 北海道産メロン」です。黒い背景に金色の文字、さらにマスクメロンの写真があしらわれたパッケージから、高級感がたっぷり伝わってきます。公式サイトによると、「メロン果汁には全て北海道産メロンストレート果汁を使用」とのこと。価格は、\279（税込）です。

濃いみかんの味で、しゃりっとさっぱり！

夏はクリーム系よりもさっぱり氷菓が食べたいという人にぴったりなのが、「濃蜜みかん氷」です。みかんかき氷の上に、みかん果肉ソースをのせたみかんづくしのアイスで、@iceke361さんいわく、「とろっとしたみかん果肉ソースも合わさり美味しい」とのこと。公式サイトによると、「みかん果汁・果肉26％使用」なのだそう。暑くてバテてしまいそうな日の気分転換に、さっぱりひんやり楽しめそう。価格は、\257（税込）です。

老舗茶舗とコラボした贅沢アイス

老舗茶屋【森半】とローソンのコラボアイス、「森半 宇治抹茶ワッフルコーン」。宇治抹茶を使用し、ミルキーなグリーンが爽やかさを演出している1品です。@iceke361さんいわく、「抹茶特有の心地よい苦みと渋みに、ミルクのまろやかさが絶妙なバランス」とのこと。歯ざわりのよさそうなワッフルコーンで、さらに贅沢気分がアップしそう。価格は\397（税込）と比較的高めですが、抹茶好きの人はぜひチェックを。

ちょっぴり懐かしさも感じる抹茶のかき氷アイス

@iceke361さんが「毎回食べちゃう」と紹介している、「北海道あずき 抹茶氷」。構成は抹茶味のかき氷とバニラアイス、さらに北海道産のあずきをトッピング。ちょっぴり懐かしさも感じられるような、和風なかき氷アイスに仕上げています。@iceke361さんは「ぎっしり敷き詰められた粒あずきが圧巻」と驚きのコメントを投稿。\246（税込）と、手に取りやすい価格も嬉しいポイント。どれを買おうか迷った時は、まずはこちらを試してみては。

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※こちらの記事では@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A